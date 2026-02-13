Saquarema consolida governo digital e celebra dois anos de inovação com o Colab - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema consolida governo digital e celebra dois anos de inovação com o ColabDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2026 16:55

Saquarema - Há dois anos, em fevereiro de 2024, a Prefeitura de Saquarema dava um passo importante para modernizar a gestão pública e facilitar o cotidiano de seus moradores com a implementação do Colab. O que começou como uma estratégia para digitalizar processos tornou-se um dos pilares de um governo mais ágil e acessível. Com 256 serviços disponíveis atualmente, o cidadão saquaremense não precisa mais se deslocar fisicamente para realizar demandas burocráticas, garantindo que o tempo da população seja respeitado.

O Colab já conta com 10.459 usuários ativos no aplicativo. Somado a isso, há um volume de acessos via web, plataforma por onde são realizadas as inscrições para cursos e oficinas, além de consultas públicas essenciais. Esses dados de navegação e as pesquisas realizadas no sistema oferecem o suporte técnico necessário para o desenvolvimento de projetos de grande escala, como o Promea e o Projeto Orla, permitindo que a Prefeitura planeje a cidade com base em evidências e na escuta direta do morador.

Ferramenta de cidadania

Ao analisar o impacto desses dois anos, a Prefeita Lucimar Vidal ressalta que a ferramenta transformou a governança em um processo coletivo. “O Colab em Saquarema não é apenas um aplicativo, mas uma ferramenta de cidadania e inclusão que garante ao cidadão de locais mais distantes o mesmo acesso aos serviços de quem mora no Centro. O objetivo sempre foi facilitar a vida dos moradores e, ao digitalizar serviços e abrir canais de escuta, a gestão constrói uma Saquarema mais eficiente, sustentável e conectada com as reais necessidades da população”.

Além da facilidade administrativa, o Colab trouxe uma solução fundamental para a segurança de dados e sustentabilidade, protegendo informações na nuvem e reduzindo o impacto ambiental. Na prática, o foco nos serviços e inscrições online tem sido o grande diferencial para promover a equidade social. “Temos relatos de mães solo, que moram longe e não possuem rede de apoio, mas que hoje têm seu próprio empreendimento de beleza porque conseguiram se inscrever em cursos através da plataforma”, finalizou. Dessa forma, as inscrições online aproximam as pessoas em situação de vulnerabilidade das oportunidades ofertadas pelo município, consolidando um modelo de gestão que coloca Saquarema na vanguarda das cidades inteligentes.