Prefeitura de Saquarema monta operação para o Carnaval 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2026 16:47

Saquarema - A cidade de Saquarema abriu alas para o Carnaval 2026, na quinta-feira (12), com o desfile do bloco “Não é Não”, que levou para as ruas a campanha de conscientização sobre o assédio às mulheres. O pontapé inicial marcou o começo de uma maratona que terá blocos e shows — com destaque para o grupo Monobloco na terça-feira (17) — espalhados por todo o município. Para incentivar a tradição carnavalesca da cidade, a Prefeitura destinou um investimento de R$ 200 mil especificamente para o fomento dos blocos locais.

A Prefeitura montou uma operação em duas frentes: ordem pública e saúde. Na segurança, um efetivo de 540 agentes, entre Guarda Municipal, Trânsito, Salvamar, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas e Guarda Ambiental, estarão nas ruas, diariamente, trabalhando em conjunto com as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros. Paralelamente, a Secretaria de Saúde distribuirá 5 mil kits de prevenção com preservativos e lubrificantes, além de oferecer autotestes de HIV nos pontos de maior concentração.O Secretário de Saúde, Dr. João Oliveira, destaca que o cuidado foi planejado para acompanhar o ritmo da festa. “Nosso planejamento foi pensado para que a alegria do Carnaval não seja interrompida. Estamos preparados tanto na prevenção, com a entrega de insumos, quanto no atendimento de urgência, para que o folião aproveite a festa sabendo que o suporte médico está por perto e acessível”, explicou.A tranquilidade de quem brinca também passa pela fiscalização rigorosa e pela presença ostensiva. Segundo o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade, o compromisso é com a convivência pacífica em todos os distritos. “Trabalhamos com responsabilidade para que a presença das equipes nas ruas seja efetiva. O objetivo é assegurar que o morador e o visitante sintam a segurança desde a chegada em Saquarema até o retorno para casa, com o cumprimento das normas”, afirmou.Essa integração entre as pastas é, para o Secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Rafael Castro, o segredo da hospitalidade de Saquarema. “O Carnaval só funciona quando o Turismo, a Segurança e a Saúde trabalham de forma unida. Esse esforço conjunto é fundamental para entregar uma estrutura de qualidade a quem escolhe a nossa cidade”, ressaltou.Para manter a ordem, seis Tendas de Verão na orla servirão como postos de apoio. Vale lembrar as regras: nas praias, é proibido o uso de caixas de som e a presença de animais de estimação. Já nos blocos e na areia, garrafas de vidro estão vedadas para evitar acidentes. Além disso, o Salvamar estará de prontidão para orientar banhistas e garantir a segurança no mar.