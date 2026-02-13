Saquarema atinge a marca de 53 equipamentos de saúde em funcionamentoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema mais do que dobra rede de saúde e amplia assistência pré-natal
Município saltou das 24 unidades existentes em 2017 para a estrutura atual, que inclui hospitais e clínicas de especialidades
Prefeitura de Saquarema realiza alterações no trânsito e transporte público durante o Carnaval 2026
Medidas têm por objetivo o conforto de saquaremenses e turistas. Mudanças terão início no sábado (14)
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
Saquarema entra no top 10 de sustentabilidade no Brasil
Município também registrou uma das menores médias de desmatamento ilegal do país entre cidades com mais de 80 mil habitantes
Saquarema consolida ecossistema de inovação com implementação de Parque Tecnológico
Município, apontado como destaque no Estado em conexão de internet via fibra óptica, integra educação e tecnologia para atrair empresas e gerar novos empregos
