Saquarema atinge a marca de 53 equipamentos de saúde em funcionamentoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2026 16:32

Saquarema - Com a meta de consolidar a assistência básica e especializada, Saquarema atingiu a marca de 53 equipamentos de saúde em funcionamento. Em menos de uma década, o município mais que dobrou sua capacidade de atendimento, saltando das 24 unidades existentes em 2017 para a estrutura atual, que inclui hospitais e clínicas de especialidades.

Um dos pilares dessa expansão é o acompanhamento de assistência pré-natal e puerperal, realizado por 20 equipes dedicadas à saúde da mulher e da criança. Esse investimento na base estrutural da saúde reflete diretamente em indicadores nacionais: de acordo com o levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), o município subiu 324 posições no indicador de combate à mortalidade materna, ocupando o topo da lista ao lado de outras cidades brasileiras e superando centros como Porto Alegre e Florianópolis.

Infraestrutura e diagnóstico

A consolidação da rede passa por entregas estratégicas como o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, que desde 2023 já realizou mais de 170 mil procedimentos e 3.849 internações. Unidades como a Clínica da Mulher, a Clínica da Criança e a Clínica do Homem e do Idoso também já estão em operação, descentralizando o atendimento especializado.

A rede também ampliou a oferta de diagnósticos. O volume de tomografias, que antes era de 20 por ano, hoje ultrapassa 10 mil exames. A prefeitura disponibiliza ainda exames de alta complexidade, como Ressonância Magnética, Endoscopia e Colonoscopia. Em 2024, a cidade liderou a realização de mamografias na Região dos Lagos, atingindo 22,05% do público-alvo.

Referência na região

A qualidade dos serviços tem posicionado Saquarema como um polo regional. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que cerca de 40% dos atendimentos atuais são de moradores de cidades vizinhas. Para o Secretário de Saúde, Dr. João Oliveira, os resultados em rankings nacionais são consequência do fortalecimento da rede. “A redução da mortalidade materna está intrinsecamente ligada à eficiência da atenção primária. Com o funcionamento pleno de unidades como a Clínica da Mulher e a Clínica da Criança, garantimos a continuidade do acompanhamento integral a crianças e mulheres. O dado do ranking confirma que a descentralização do atendimento e o investimento em diagnóstico preventivo salvam vidas na ponta do sistema”, afirmou.

Novas entregas para 2026

O planejamento municipal prevê a continuidade das ampliações para o primeiro semestre de 2026, com mais 10 inaugurações e reformas programadas. O plano inclui ainda o aumento de 9 equipes de saúde da família para reforçar o atendimento nos bairros.