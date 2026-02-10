Prefeitura de Saquarema oferece aos moradores curso "Preparatório Militar ? Fuzileiro Naval" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece aos moradores curso "Preparatório Militar ? Fuzileiro Naval"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2026 18:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, está disponibilizando para os moradores mais um curso gratuito promovido pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França: o “Preparatório Militar – Fuzileiro Naval”. Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e o Ensino Médio completo e o curso conta com 50 vagas para o turno da noite, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 18h às 22h, e início em 23 de fevereiro.

Para se inscrever

As inscrições devem ser feitas de modo online, pelo aplicativo Colab , na terça (10) e quarta-feira (11). A confirmação presencial será nos dias 12 e 13 de fevereiro, das 08h às 21h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo – Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas. No dia da confirmação da inscrição, os candidatos devem estar munidos de xerox do RG, CPF e comprovantes de escolaridade e residência. Mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 93300-5250, ou presencialmente.

Este é o 7º curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Saquarema, somente em 2026, com o objetivo proporcionar o aprimoramento profissional, o acesso a novas oportunidades e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do município.