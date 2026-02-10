Prefeitura de Saquarema oferece aos moradores curso "Preparatório Militar ? Fuzileiro Naval"Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para curso 'Preparatório Militar – Fuzileiro Naval'
Candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e o Ensino Médio completo e o curso conta com 50 vagas para o turno da noite, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 18h às 22h
Prefeitura de Saquarema oferece 100 vagas de estágio no Programa Jovem Cidadão
Inscrições abrem nesta terça-feira (10) e seguem até quinta-feira (12)
Estudo aponta Saquarema como a terceira cidade menos endividada do Brasil
Levantamento do Centro de Liderança Pública, divulgado em janeiro, calculou a porcentagem da Dívida Consolidada dos municípios em relação à Receita Corrente Líquida
Prefeitura de Saquarema realiza a 6ª edição do 'Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana'
Evento acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino. A entrada é gratuita
Complexo Educacional da Barreira inaugura rede de tempo integral em Saquarema
Cerca de 600 alunos participaram de atividades diversificadas, como musicalização, oficina de projetos e artes marciais
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
