Com 600 alunos, Complexo Educacional da Barreira inaugura rede de tempo integral em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2026 17:47

Saquarema - Na quarta-feira (4), aconteceu o primeiro dia de aula da história da cidade em uma escola de ensino integral, no novo Complexo Municipal de Educação Integral José Pereira dos Santos Filho, localizado na Barreira, em Saquarema. Cerca de 600 alunos participaram de atividades diversificadas, como musicalização, oficina de projetos e artes marciais.

A diretora do complexo, Vanessa Dias da Silva, conta que a expectativa para esse dia era grande. O primeiro dia, para a pedagoga, foi de muita alegria na escola. E não poderia ser diferente, pois houve muita preparação. “A gente fez um trabalho com muito carinho para este marco da educação no município. Esperamos viver uma jornada enriquecedora de aprendizado. O ensino integral de Saquarema é para ensinar a voar. O que pretendemos aqui é uma educação emancipatória, com a formação de cidadãos críticos, colaborando de fato com a sociedade”, celebrou.O início das aulas chega acompanhado de uma boa notícia para a cidade. Saquarema foi a melhor cidade do Estado do Rio nas taxas de matrículas nos ensinos infantil e fundamental, segundo o levantamento Ranking dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado recentemente. Com base em dados do Governo Federal, de 2025, o CLP calculou a taxa dividindo o número de matrículas com a estimativa da população para frequentar esses níveis escolares. Os dados da pesquisa levaram em conta cidades com 80 mil ou mais habitantes, totalizando 418 municípios.Com o início das atividades do Complexo Educacional da Barreira, a tendência é que esses números evoluam ainda mais. Na unidade, crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental contam com 14 salas de aula, salas multiuso, quadra com atividades esportivas e sala de leitura, por exemplo. Também há refeitório, onde os alunos fazem quatro refeições por dia, e dois playgrounds.Morando há cinco meses em Saquarema, a dona de casa Thaiane Teixeira, de 25 anos, comemorou. “Eu morava em Gramado, no Rio Grande do Sul, e gostei muito da escola aqui. Nós fomos recebidos com muito acolhimento. Foi uma boa surpresa”. Já Analice Teixeira, de 7 anos, a filha de Thaiane, também estava feliz. “Foi muito legal”, comemorou a criança, que está no 2º Ano.Os pais de Heloíse Miranda, de oito anos e que está na 3ª Série, também estão com uma boa expectativa. “Eu espero que ela evolua muito e que o estudo aqui ajude muito no desenvolvimento pleno dela”, afirmou a mãe, Roseane. O pai, o motorista Thadeu Miranda, era só alegria. Para comemorar o primeiro dia de aula, deu à filha bombons e um buquê de flores. A pequenina estava toda sorrisos e adorou o primeiro dia de aulas no Complexo da Barreira. “Gostei muito. Fiz muitos amigos”, revelou.Além do Complexo da Barreira, a Prefeitura de Saquarema ainda vai inaugurar outros cinco complexos em Bonsucesso, Jaconé, Rio da Areia, Palmital e Bicuíba.