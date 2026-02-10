Com 600 alunos, Complexo Educacional da Barreira inaugura rede de tempo integral em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A diretora do complexo, Vanessa Dias da Silva, conta que a expectativa para esse dia era grande. O primeiro dia, para a pedagoga, foi de muita alegria na escola. E não poderia ser diferente, pois houve muita preparação. “A gente fez um trabalho com muito carinho para este marco da educação no município. Esperamos viver uma jornada enriquecedora de aprendizado. O ensino integral de Saquarema é para ensinar a voar. O que pretendemos aqui é uma educação emancipatória, com a formação de cidadãos críticos, colaborando de fato com a sociedade”, celebrou.
A melhor do Estado
O início das aulas chega acompanhado de uma boa notícia para a cidade. Saquarema foi a melhor cidade do Estado do Rio nas taxas de matrículas nos ensinos infantil e fundamental, segundo o levantamento Ranking dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP), divulgado recentemente. Com base em dados do Governo Federal, de 2025, o CLP calculou a taxa dividindo o número de matrículas com a estimativa da população para frequentar esses níveis escolares. Os dados da pesquisa levaram em conta cidades com 80 mil ou mais habitantes, totalizando 418 municípios.
Com o início das atividades do Complexo Educacional da Barreira, a tendência é que esses números evoluam ainda mais. Na unidade, crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental contam com 14 salas de aula, salas multiuso, quadra com atividades esportivas e sala de leitura, por exemplo. Também há refeitório, onde os alunos fazem quatro refeições por dia, e dois playgrounds.
Morando há cinco meses em Saquarema, a dona de casa Thaiane Teixeira, de 25 anos, comemorou. “Eu morava em Gramado, no Rio Grande do Sul, e gostei muito da escola aqui. Nós fomos recebidos com muito acolhimento. Foi uma boa surpresa”. Já Analice Teixeira, de 7 anos, a filha de Thaiane, também estava feliz. “Foi muito legal”, comemorou a criança, que está no 2º Ano.
Os pais de Heloíse Miranda, de oito anos e que está na 3ª Série, também estão com uma boa expectativa. “Eu espero que ela evolua muito e que o estudo aqui ajude muito no desenvolvimento pleno dela”, afirmou a mãe, Roseane. O pai, o motorista Thadeu Miranda, era só alegria. Para comemorar o primeiro dia de aula, deu à filha bombons e um buquê de flores. A pequenina estava toda sorrisos e adorou o primeiro dia de aulas no Complexo da Barreira. “Gostei muito. Fiz muitos amigos”, revelou.
Além do Complexo da Barreira, a Prefeitura de Saquarema ainda vai inaugurar outros cinco complexos em Bonsucesso, Jaconé, Rio da Areia, Palmital e Bicuíba.
