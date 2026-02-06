Prefeitura de Saquarema divulga programação de Carnaval 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga programação de Carnaval 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/02/2026 14:12

Saquarema - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, dará início ao Carnaval 2026 a partir de quinta-feira (12), reafirmando o município como o principal destino da região para quem busca uma folia animada, segura e com clima familiar.

fotogaleria

A programação começa oficialmente na próxima quinta-feira (12), com o bloco “Não é Não”, que desfila pelas ruas do Centro a partir das 17h, unindo conscientização, respeito e muita animação na abertura do calendário carnavalesco. Na sexta-feira (13), a partir das 21h, o público poderá curtir o balanço contagiante do bloco “Curvina de Catinga”, aquecendo os tamborins para um fim de semana que promete entrar para a história. Completando a programação, até a Quarta-feira de Cinzas, dezenas de blocos vão circular pelos bairros da cidade, garantindo que a festa chegue a todos os cantos de Saquarema.A criançada também tem espaço garantido na folia. O “Bloco das Crianças” terá concentração diária no Centro, sempre às 17h, durante os quatro dias de Carnaval, além de edições especiais que vão percorrer Sampaio Corrêa, Vilatur, Jaconé e Bacaxá. Já os palcos e trios elétricos montados na Orla da Lagoa e nos distritos receberão atrações consagradas, como Monobloco e Lequinho Torres, entre outros, levando música e animação do pôr do sol até a noite.Para que a festa aconteça com tranquilidade, a Prefeitura montou uma grande operação integrada de serviços. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça que está proibida a entrada e circulação com garrafas de vidro, medida que visa prevenir acidentes, e que será intensificada a fiscalização contra o consumo de álcool ao volante. As equipes de limpeza urbana atuarão em regime de plantão, garantindo a manutenção e organização dos espaços públicos após a passagem dos blocos.A proteção à mulher e aos animais também ganhará destaque neste Carnaval. Tendas da campanha “Não é Não” serão distribuídas pelo Centro e pelas principais praias, oferecendo acolhimento, orientação e apoio especializado. Já a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais estará presente com ações de conscientização contra o abandono e os maus-tratos.