Prefeitura de Saquarema entregou 1 mil certificados do programa Conexão Universitária na quarta-feira (4)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/02/2026 13:42

Saquarema - O sonho do diploma de ensino superior tornou-se realidade para cerca de mil saquaremenses. Em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (4), no Centro de Eventos da Educação, a Prefeitura de Saquarema entregou os certificados de concessão de bolsas para os novos selecionados do programa Conexão Universitária. Ao todo, o edital contemplou 1 mil novos estudantes que terão o custeio integral de suas mensalidades em instituições renomadas.

O programa já beneficiou mais de 12 mil alunos desde sua criação, em 2022, e reafirma-se como o maior projeto de democratização do acesso ao ensino superior da cidade. Nesta etapa, as vagas foram distribuídas entre a Universidade de Vassouras e a Estácio de Sá, contemplando 28 áreas do conhecimento fundamentais para o desenvolvimento regional."A educação é a principal ferramenta de transformação social que podemos oferecer ao nosso povo. Ver esses jovens com a oportunidade de ingressar na faculdade, sem o peso financeiro da mensalidade, é a prova de que estamos no caminho certo. Estamos investindo não apenas em diplomas, mas na realização de sonhos e na construção de uma Saquarema cada vez mais qualificada e próspera", destacou a Prefeita Lucimar Vidal.O edital contempla uma vasta gama de formações, incluindo Ciências da Computação, Direito, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Gestão de Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação, Administração, Análise de Desenvolvimento de Sistema, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão Ambiental, Tecnologias e Mídias Sociais e Digitais, Gestão de Turismo, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.“O Conexão Universitária é um pilar técnico e social da nossa pasta. Nossa missão é garantir que o aluno de Saquarema tenha as condições necessárias para ingressar, permanecer e concluir o ensino superior com excelência. Com essas novas bolsas, fortalecemos o desenvolvimento da nossa cidade em áreas estratégicas para o mercado de trabalho”, explicou a Secretária Municipal de Educação, Patrícia da Silva Oliveira.Com esta e outras iniciativas, Saquarema consolida-se cada vez mais como um polo de incentivo acadêmico no Estado do Rio de Janeiro. A política de expansão educacional da prefeitura não apenas facilita o acesso à universidade, mas cria um ciclo de desenvolvimento econômico e social, preparando a nova geração de profissionais que liderará o crescimento do município nas próximas décadas.