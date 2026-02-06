Guarda Ambiental de Saquarema resgata jiboia em residência de JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada no início da noite desta quarta-feira (4), para atender a uma ocorrência em uma residência localizada no bairro de Jaconé. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma jiboia escondida no compartimento do motor de uma geladeira, situação que exigiu atenção, técnica e cuidado durante o resgate.
A serpente, com aproximadamente 1,5 metro de comprimento, foi capturada com segurança, garantindo sua integridade e a tranquilidade dos moradores. A ação foi realizada seguindo todos os protocolos de manejo de fauna silvestre, reafirmando o compromisso da Guarda Ambiental com a proteção da biodiversidade e a segurança da população.

Após o resgate, a jiboia foi imediatamente devolvida ao seu habitat natural, em local apropriado e seguro, longe da área urbana, assegurando o seu bem-estar e o equilíbrio ambiental.

A Guarda Ambiental de Saquarema reforça a importância de que, ao se deparar com animais silvestres em áreas residenciais, a população deve fazer contato pelo telefone (22) 99279-0540, evitando qualquer tipo de intervenção por conta própria.