Guarda Ambiental de Saquarema resgata jiboia em residência de JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A serpente, com aproximadamente 1,5 metro de comprimento, foi capturada com segurança, garantindo sua integridade e a tranquilidade dos moradores. A ação foi realizada seguindo todos os protocolos de manejo de fauna silvestre, reafirmando o compromisso da Guarda Ambiental com a proteção da biodiversidade e a segurança da população.
Após o resgate, a jiboia foi imediatamente devolvida ao seu habitat natural, em local apropriado e seguro, longe da área urbana, assegurando o seu bem-estar e o equilíbrio ambiental.
A Guarda Ambiental de Saquarema reforça a importância de que, ao se deparar com animais silvestres em áreas residenciais, a população deve fazer contato pelo telefone (22) 99279-0540, evitando qualquer tipo de intervenção por conta própria.
