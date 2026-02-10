Prefeitura de Saquarema promove a 6ª edição do "Moda e Prosa Caipira ? Noite da Banana" nesta quinta-feira (12)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza a 6ª edição do 'Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana'
Evento acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino. A entrada é gratuita
Prefeitura de Saquarema realiza a 6ª edição do 'Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana'
Evento acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino. A entrada é gratuita
Complexo Educacional da Barreira inaugura rede de tempo integral em Saquarema
Cerca de 600 alunos participaram de atividades diversificadas, como musicalização, oficina de projetos e artes marciais
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Saquarema registra crescimento de atendimentos no Centro de Apoio aos Pacientes Oncológicos
CAPO começou atendendo apenas sete pessoas em 2020 e chega a 2026 com mais de 570 pacientes assistidos
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
Prefeitura de Saquarema divulga programação do Carnaval 2026; confira
Festa começa a partir de quinta-feira (12) com o bloco "Não é Não", que desfila pelas ruas do Centro a partir das 17h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.