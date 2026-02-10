Prefeitura de Saquarema promove a 6ª edição do "Moda e Prosa Caipira ? Noite da Banana" nesta quinta-feira (12) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2026 17:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará na próxima quinta-feira (12), a 6ª edição do “Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana”. O evento, organizado através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, tem entrada gratuita e acontece a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino, na Casa do Criador, em Sampaio Corrêa. Sua proposta é valorizar a cultura rural e fortalecer a agricultura familiar do município.

Nesta edição especial, a banana será o grande destaque. O fruto, amplamente cultivado na região e presente na tradição das famílias produtoras, estará na base de diversos pratos típicos, que poderão ser degustados pelo público, reforçando a identidade gastronômica local e incentivando a valorização da produção agrícola. Além da gastronomia, a programação contará com música ao vivo, feira de artesanato e um espaço de convivência que promove o encontro entre moradores, agricultores e visitantes.

Preservando tradições

Realizado mensalmente, sempre na terceira quinta-feira, o “Moda e Prosa Caipira” já se consolidou como uma das ações culturais mais aguardadas do calendário municipal. A iniciativa fortalece o turismo rural, incentiva o produtor local e contribui para a preservação das tradições que fazem parte da história e do cotidiano das comunidades do interior de Saquarema.