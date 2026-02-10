Estudo aponta Saquarema como a terceira cidade menos endividada do Brasil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - O levantamento Ranking dos Municípios, do Centro de Liderança Pública (CLP), apontou que Saquarema é a terceira cidade menos endividada do Brasil. Os dados provam que o município honra seus compromissos e, ao mesmo tempo, consegue investir na melhoria da qualidade de vida da população.

O levantamento do CLP, divulgado em janeiro, calculou a porcentagem da Dívida Consolidada (DC) dos municípios em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). O dado, usado para aferir a saúde financeira de entes públicos, levou em conta a porcentagem do total das obrigações financeiras com prazo superior a um ano DC em relação a suas receitas líquidas, que desconta gastos com servidores e pensionistas. O levantamento do CLP levou em conta cidades do Brasil com 80 mil ou mais habitantes.

Seriedade na gestão de recursos

“Essa é uma conquista para Saquarema. As contas da Prefeitura de Saquarema estão em dia e isso permite que façamos transformações na cidade. Os resultados da pesquisa são uma prova de que Saquarema leva a sério a gestão dos recursos públicos”, afirmou o secretário Municipal de Planejamento, Célio Almeida.

No fim de 2025, Saquarema já havia ficado em primeiro lugar no Estado do Rio no ranking da Secretaria de Tesouro Nacional que avalia a efetividade e segurança dos registros contábeis e fiscais. Por meio dele, é possível verificar o desempenho das cidades brasileiras na aplicação dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados para o Tesouro Nacional, permitindo maior transparência e confiabilidade em relação aos dados.

Divulgados no início de 2026 com dados referentes a 2025, o endividamento municipal no Brasil apontado pelo CLP está fortemente concentrado na região Sudeste, que abriga 51 das 100 cidades mais endividadas. Seropédica (RJ) e Santa Luzia (MG) lideram o ranking, respectivamente, como a primeira e a segunda cidade menos endividadas do país.