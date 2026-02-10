Estudo aponta Saquarema como a terceira cidade menos endividada do BrasilDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Estudo aponta Saquarema como a terceira cidade menos endividada do Brasil
Levantamento do Centro de Liderança Pública, divulgado em janeiro, calculou a porcentagem da Dívida Consolidada dos municípios em relação à Receita Corrente Líquida
Prefeitura de Saquarema realiza a 6ª edição do 'Moda e Prosa Caipira – Noite da Banana'
Evento acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, no Parque de Exposições Marcos Catharino. A entrada é gratuita
Complexo Educacional da Barreira inaugura rede de tempo integral em Saquarema
Cerca de 600 alunos participaram de atividades diversificadas, como musicalização, oficina de projetos e artes marciais
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Saquarema registra crescimento de atendimentos no Centro de Apoio aos Pacientes Oncológicos
CAPO começou atendendo apenas sete pessoas em 2020 e chega a 2026 com mais de 570 pacientes assistidos
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
