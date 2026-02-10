Prefeitura de Saquarema oferece 100 vagas de estágio no Programa Jovem CidadãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Nesta edição do programa, a Prefeitura está oferecendo 100 vagas nos cursos de Administração (com duas vagas para pessoas com deficiência), Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Farmácia, Informática e Tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou Engenharia de Software – estes cursos também possuem uma vaga para pessoas com deficiência), Nutrição, Pedagogia (com três vagas para pessoas com deficiência), Psicologia, Publicidade e Serviço Social (com uma vaga para pessoas com deficiência).
“Esse é o nosso primeiro edital do PJC do ano, com 100 novas vagas em diversas áreas de conhecimento. Com os estagiários, podemos trazer mão de obra qualificada para a Prefeitura; tudo o que eles aprendem na faculdade, podem colocar em prática no dia a dia de trabalho. Temos excelentes exemplos de estagiários que iniciaram conosco e, hoje, estão atuando como funcionários da Prefeitura de Saquarema”, completou a Prefeita Lucimar Vidal.
A seleção será coordenada e executada pela comissão criada para selecionar estagiários do Programa Jovem Cidadão. Caberá à comissão selecionar e avaliar a documentação apresentada por cada candidato de acordo com o exigido no Edital. Todas as informações referentes ao procedimento estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Saquarema.
