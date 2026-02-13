Prefeitura de Saquarema realiza mudanças no trânsito e transporte público para o Carnaval - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2026 16:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Guarda Civil Municipal, realizará diversas interdições e alterações no trânsito da cidade. As mudanças ocorrerão em razão dos desfiles dos blocos de Carnaval, a serem promovidos em diferentes bairros. Em todos os pontos alterados haverá agentes de trânsito e sinalização adequada, com o objetivo de garantir maior fluidez, mobilidade e segurança para moradores e turistas.

A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos informa que, paralelamente, o sistema de transporte coletivo do município também passará por mudanças temporárias, nos horários e nos pontos de embarque.



As alterações no trânsito e no transporte coletivo ocorrerão durante o período de Carnaval, com início no sábado (14).



Confira a seguir as mudanças no trânsito:



No Centro de Bacaxá, o bloqueio será na Rua Alfredo Menezes, no trecho compreendido entre o Terminal de Bacaxá e a Rua Rosa Ferreira. Os motoristas que seguirem pela Rua Segisfredo Bravo em direção à Alfredo Menezes deverão acessar a Rua Ernestina Bravo (rua do CAIE). O retorno localizado ao lado da Praça de Santo Antônio permanecerá liberado para o fluxo de veículos.



Areal

No bairro Areal, onde acontecerão os principais shows do Carnaval 2026, a interdição será realizada na Rua Coronel João Catarino, no trecho entre a Colônia dos Pescadores e a Ponte do Girau.

Centro

No Centro de Saquarema, a Rua Ari Parreiras estará interditada, assim como o trecho da Avenida Ministro Salgado Filho, entre as ruas Tenente Genésio e a Travessa Professor Alfredo Coutinho. Nas ruas Dr. Luiz Januário, Barão de Saquarema e Professor Alfredo Coutinho (ao lado da Praça do Artesanato), o desvio será parcial. Já a Travessa Francisco Vignoli terá o sentido do trânsito invertido, com fluxo saindo do Centro em direção à Ponte. Agentes de trânsito estarão posicionados nos dois pontos de bloqueio para orientar motoristas e moradores da região, que deverão utilizar as credenciais de Trânsito Livre afixadas nos painéis dos veículos.

Jaconé

Em Jaconé, as alterações serão na RJ-102, Avenida Beira-Mar. O trecho a ser interditado fica próximo ao calçadão da Rua 96, local onde será montado o palco para os festejos de Carnaval. Os motoristas deverão utilizar a Rua 96 como rota alternativa para contornar a área interditada.

Sampaio Côrrea

Em Sampaio Corrêa, a interdição ficará restrita à Rua José Mendes de Souza, ao lado do Campo Sintético da Basiléa, no trecho entre as ruas 28 de Setembro e Horácio Fonseca. Os motoristas deverão utilizar as vias paralelas para acessar as proximidades do local do evento.

Vilatur

Em Vilatur, apenas uma via será interditada durante o período de Carnaval. A Avenida Beira-Mar estará bloqueada ao fluxo de veículos nas proximidades do Restaurante Estrela do Mar, no sentido da Lagoa Vermelha.



Veja a seguir as alterações no transporte público:



Em função da programação festiva e das intervenções viárias necessárias para a realização dos eventos e para garantir a mobilidade da população e o bom funcionamento do transporte público, os pontos oficiais de embarque de ônibus foram reorganizados e alguns interditados, como o da subida da ponte e o ponto localizado em frente à Padaria da Ponte.



No sentido Bacaxá, os embarques acontecerão na Praça do Bem Estar e no Terminal Rodoviário, ao lado do DPO de Saquarema. Já no sentido Boqueirão, os usuários poderão utilizar os pontos do Lakes Shopping e da Praça do Bem Estar.



A Prefeitura orienta os passageiros a se planejarem com antecedência e reforça que os horários atualizados de todas as linhas estão disponíveis para consulta, no site da concessionária responsável pelo serviço, no endereço www.riolagostransportes.com.br.



Todas essas medidas e a sua divulgação têm como objetivo minimizar o impacto gerado pelo Carnaval e o aumento significativo no fluxo de pessoas na cidade, registrado por conta da festa.