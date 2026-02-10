Saquarema consolida ecossistema de inovação com implementação de Parque Tecnológico - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/02/2026 18:35

Saquarema - Saquarema deu mais um passo na Educação nesta segunda-feira (9), ao assinar o contrato para a implementação de seu Parque Tecnológico. O empreendimento, que ocupará dois edifícios no Campo de Aviação, é o pilar de uma estratégia que une infraestrutura digital, formação profissional e desenvolvimento sustentável. Com 2 mil m² de área construída, o espaço será dedicado ao desenvolvimento científico e à geração de negócios inovadores na região.

O avanço físico ocorre em paralelo ao excelente desempenho técnico da cidade. Segundo dados do Centro de Liderança Pública (CLP), baseados em indicadores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Saquarema possui o melhor índice de acesso à fibra óptica de todo o Estado do Rio de Janeiro e o 8º melhor do Brasil. O estudo do CLP levou em conta municípios com mais de 80 mil habitantes e calculou a taxa de conectividade via fibra óptica em relação ao total de conexões por banda larga. Essa base de conectividade é fundamental para dar suporte a operações de alta densidade tecnológica, transformando a infraestrutura existente em postos de trabalho e inovação aplicada.

Para a gestão municipal, o Parque Tecnológico não é uma iniciativa isolada, mas o coroamento de investimentos realizados na rede de ensino. A Prefeitura tem investido na ampliação do acesso à educação digital, com a implantação de telas interativas, computadores nas salas de aula e formação continuada para professores.

Educação como eixo central

De acordo com o Subsecretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Raphael Sanzana, o projeto é um marco para a cidade. “A assinatura deste contrato marca a consolidação de um projeto estruturante que reconhece a educação como eixo central do desenvolvimento. Estamos reduzindo desigualdades e o analfabetismo digital, preparando nossas crianças e jovens para os desafios do mercado de trabalho com competências digitais, pensamento crítico e capacidade de inovação”, afirmou.

A estratégia de formação profissional é fortalecida por unidades como a Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema – EPES, além dos projetos Escola Viva e Escola Ativa. Essas políticas públicas capacitam jovens e adultos em competências digitais e programação, alinhando a mão de obra local às demandas das empresas que ocuparão o novo parque. “O Parque Tecnológico representa uma política de longo prazo, alinhada às ações já implementadas na educação. Ele potencializa o que já vem sendo construído e posiciona Saquarema como um território preparado para inovar e crescer de forma sustentável”, completou o Subsecretário.

A operação do Parque Tecnológico prevê a geração de empregos diretos e indiretos, além do estabelecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais. A estrutura incluirá a incubação e aceleração de startups, suporte técnico, um Laboratório de Protótipos e um ambiente de Sandbox regulatório, que permite o teste de soluções tecnológicas sob supervisão para ameaças digitais. O cronograma de atividades ainda inclui a realização de hackathons, mostras de inovação e desafios públicos voltados para a resolução de problemas reais da administração municipal através da tecnologia. Com essa estrutura, Saquarema reafirma seu compromisso com um futuro que investe em pessoas e inovação aplicada.