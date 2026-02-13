Saquarema abre Carnaval 2026 com bloco Não é Não - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2026 16:39

Saquarema - O Carnaval de Saquarema em 2026 teve início, nesta quinta-feira (12), com uma mobilização voltada à segurança e ao respeito ao público feminino. O tradicional Bloco “Não É Não” marcou a abertura oficial da folia na cidade, servindo como plataforma para a conscientização contra o assédio e a violência doméstica. O evento teve início às 17h e contou com a participação da Secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, que acompanhou as atividades ao lado da Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo. A presença da autoridade estadual reforça a importância das parcerias e da troca de experiências entre as esferas de governo para o fortalecimento da rede de proteção em todo o estado.

Essa mobilização que ganha as ruas durante a folia não é um fato isolado, mas o reflexo visível de uma rede de apoio que funciona de janeiro a janeiro em Saquarema. Para garantir que a proteção chegue de fato a quem precisa, a Prefeitura mantém uma estrutura permanente que começa no monitoramento constante da Guarda Maria da Penha. Esta unidade especializada atua diretamente no acompanhamento de mulheres com medidas protetivas, realizando visitas periódicas para assegurar o cumprimento da lei e a integridade física das vítimas.Para que esse suporte seja integral, o município une a segurança ao acolhimento humanizado realizado no Centro de Referência a Atendimento à Mulher – CRAM. Operando dentro da Secretaria da Mulher, o CRAM oferece orientação jurídica, psicológica e social ininterrupta, garantindo que a mulher tenha onde se apoiar em todos os momentos. Esse cuidado é fortalecido pelo programa Capacite Mulher, que treina profissionais de saúde, segurança e assistência para que o atendimento na ponta seja sempre empático e eficaz. Além de acolher a vítima, o município busca tratar a raiz do problema através do Projeto SER H, realizado no Fórum de Saquarema em parceria com o Tribunal de Justiça, com foco na reeducação de agressores para interromper o ciclo da violência na origem.Fomento à autonomia e reconstrução de vidasO cuidado com a mulher em Saquarema foca intensamente na autonomia financeira como ferramenta de reconstrução. Através do programa Formaliza Mulher, em parceria estratégica com o Sebrae, a Prefeitura auxilia mulheres a formalizarem seus negócios como Microempreendedora Individual (MEI). A Secretaria oferece ainda programas de qualificação profissional e trilhas de capacitação que culminam em feiras para fomentar as vendas de produtos locais.Outro diferencial da rede municipal é a Creche Noturna, política pública que garante um espaço seguro para os filhos de mães que trabalham ou estudam à noite, permitindo que elas busquem sua independência com tranquilidade. Durante o Carnaval, essa rede é reforçada pela campanha “Não é Não”, que utiliza cartazes e QR Codes em banheiros de bares e restaurantes, além de palestras e ações educativas.Bloco é a face visívelPara a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo, a abertura do Carnaval com este tema reafirma o compromisso da cidade com a dignidade feminina: “A proteção à mulher deve ser um compromisso diário e não apenas de períodos festivos. O Bloco ‘Não é Não’ é a face visível de um trabalho profundo que envolve desde o monitoramento da Guarda Maria da Penha até o apoio ao empreendedorismo feminino através do Formaliza Mulher. Receber o apoio do Estado, através da Secretária Heloísa Aguiar, mostra que Saquarema está no caminho certo ao construir uma rede que acolhe, protege e, principalmente, devolve a liberdade a essas mulheres”, destacou.A Secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, ressaltou a importância da parceria e o fato de juntos, estado e município mostrarem que a mulher vítima de violência não está sozinha: “A Secretaria de Estado da Mulher está presente nos municípios em parceria com as prefeituras para garantir que cada mulher saiba que não está sozinha. Além da campanha nas ruas, disponibilizamos materiais informativos e ferramentas concretas de apoio, como o aplicativo Rede Mulher, que conecta a vítima aos canais de denúncia e acolhimento. Informação e presença ativa do Estado caminham juntos para que o Carnaval seja uma festa segura para todas.”Além das ações de conscientização, a Prefeitura promove atividades de saúde e bem-estar, com testes rápidos, vacinação e serviços de embelezamento, garantindo um acolhimento que abrange a saúde física e a autoestima das saquaremenses.