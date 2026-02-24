2ª Corrida do Agricultor, Exposição de Orquídeas e Feira do Produtor Rural acontecerá em Sampaio Corrêa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/02/2026 16:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará a 2ª Corrida do Agricultor, Exposição de Orquídeas e Feira do Produtor Rural, no dia 29 de março, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, em Sampaio Corrêa, das 7h às 14h.

O evento contará com uma corrida de 5 km, além da Feira do Produtor Rural e da Exposição de Orquídeas, reunindo esporte, agricultura, lazer e contato com a natureza, em uma programação voltada para toda a família.

A Corrida do Agricultor chega à sua segunda edição reforçando a proposta de incentivar hábitos saudáveis e valorizar o trabalho no campo. As inscrições podem ser feitas pelo link

A Exposição de Orquídeas acontece mais um ano em conjunto com a Feira do Produtor Rural, proporcionando ao público a oportunidade de apreciar a beleza das flores e conhecer melhor a produção local.

A programação tem como objetivo valorizar o produtor rural, incentivar a prática esportiva e fortalecer a economia local, promovendo um espaço de integração entre agricultores, empreendedores e a comunidade. A entrada é gratuita.