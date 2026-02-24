2ª Corrida do Agricultor, Exposição de Orquídeas e Feira do Produtor Rural acontecerá em Sampaio CorrêaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Inscrições para 2ª Corrida do Agricultor, Exposição de Orquídeas e Feira do Produtor Rural abrem em Saquarema
Evento acontecerá no dia 29 de março, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, das 7h às 14h
Ex-vereadora de Búzios é presa em investigação sobre rachadinha
Gladys Nunes foi alvo de operação do GAECO por suposto esquema na Câmara entre 2017 e 2020; ao ser detida, xingou o prefeito Alexandre Martins de vagabundo e alegou perseguição política
Carnaval de Saquarema termina com segurança e diversão para os foliões
Com uma escala de 540 agentes por dia, a maratona de folia com shows e mais de 40 blocos finalizou com balanço positivo
Prefeitura de Saquarema oferece 140 vagas para o Transporte Universitário
Inscrições ocorrerão na quarta (25) e quinta-feira (26), das 9h às 16h, e o resultado será divulgado na sexta-feira (27)
Prefeitura de Saquarema divulga balanço de 2025 dos hospitais municipais
Município ainda conquistou a primeira colocação entre as cidades da Região dos Lagos no programa Previne Brasil
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
