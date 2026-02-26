Prefeitura de Saquarema está com 139 vagas abertas para os Cursos Livres de Artes 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema está com 139 vagas abertas para os Cursos Livres de Artes 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2026 14:03

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está com 139 vagas abertas para os Cursos Livres de Artes 2026. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e incentivar a formação artística no município, oferecendo oficinas gratuitas em diferentes linguagens.

As modalidades disponíveis são Teatro, Circo, Violão (iniciante), Canto Coral, Dança de Salão e Jazz Dance. As oficinas são voltadas para crianças, jovens e adultos e o objetivo é promover a criatividade, a expressão artística, a inclusão e o desenvolvimento cultural.

As inscrições serão realizadas na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, das 9h às 16h, no Teatro Municipal Mário Lago, localizado na Rua Coronel Madureira, nº 77, no Centro de Saquarema.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Alunos da rede municipal devem apresentar, também, comprovante de matrícula escolar. Para as modalidades Teatro, Circo, Dança de Salão e Jazz Dance é obrigatório apresentar laudo médico.

A ação reafirma o compromisso da Prefeitura em investir na cultura como ferramenta de transformação social, valorizando talentos locais e proporcionando novas oportunidades de aprendizado e integração para a população.