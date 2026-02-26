Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2026 e Pré-VestibularDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Curso é gratuito e destinado aos moradores da cidade. As inscrições abrem nesta sexta-feira (27)
Curso é gratuito e destinado aos moradores da cidade. As inscrições abrem nesta sexta-feira (27)
Conexão Universitária abre inscrições para a Bolsa Permanência em Saquarema
Inscrições seguem abertas até o dia 11 de março. Listagem final será divulgada no dia 16 de março nos canais oficiais
Prefeitura de Saquarema abre 139 vagas para os Cursos Livres de Artes 2026
Inscrições estarão abertas somente nesta sexta-feira (27). Modalidades disponíveis são Teatro, Circo, Violão (iniciante), Canto Coral, Dança de Salão e Jazz Dance
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Saquarema lança Acervo Digital do Centro de Memória e inicia construção de Painel de Arte Pública de Cerâmica
Evento será realizado nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, no Centro de Memória de Saquarema
Pesquisa apresenta salto de investimentos nas áreas de educação e saúde em Saquarema
De acordo com o levantamento, houve aumento de 158,4% nos gastos per capita em educação e de 84,6% nos valores da saúde
