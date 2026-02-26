Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2026 e Pré-Vestibular - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2026 21:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para o Curso Preparatório para o ENEM 2026 e Pré-Vestibular. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, oferecendo aulas gratuitas e de qualidade para os estudantes do município que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio, preparando-os tanto para o ENEM quanto para outros vestibulares.

As inscrições serão realizadas desta sexta-feira (27), a partir das 10h, até terça-feira (3), até as 16h, exclusivamente pelo aplicativo Colab . Após a inscrição, os candidatos deverão realizar a confirmação presencial, nos dias 05 e 06 de março, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo – Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

O curso contará com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, com 50 vagas disponíveis por turno. As aulas terão início no dia 09 de março e acontecerão de segunda a sexta-feira.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura com a educação e com a preparação dos jovens saquaremenses para o ingresso na universidade, investindo no futuro e na formação acadêmica da população.

Com esta nova iniciativa, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 08 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2025, à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.

Mais informações sobre o Curso Preparatório para o ENEM 2026 e Pré-Vestibular podem ser obtidas por WhatsApp, no número (22) 99727-5977.