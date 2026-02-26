Conexão Universitária está com inscrições abertas para a Bolsa Permanência em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/02/2026 14:12

Saquarema - O Programa Conexão Universitária (COUNI) anuncia que as inscrições para a Bolsa Permanência estão abertas até o dia 11 de março e devem ser realizadas de forma online, pelo portal oficial do programa.

Para se inscrever, o aluno deve apresentar a grade de horários e o documento de identificação (RG). O programa alerta que não é possível acumular benefícios sociais, como o Moeda Social Saquá, sendo necessário optar por apenas um dos benefícios.

O benefício foi criado pela Prefeitura de Saquarema com o objetivo de viabilizar a continuidade dos estudos por parte dos participantes do programa social. A listagem final será divulgada no dia 16 de março nos canais oficiais.

Benefícios previstos

Alunos matriculados nos cursos de Medicina Veterinária, Odontologia e Medicina, podem solicitar a Bolsa Permanência, no valor de R$ 1.600,00. Alunos matriculados nos demais cursos recebem a Bolsa Permanência Social, no valor de R$ 300,00.

A bolsa para os cursos de Medicina Veterinária, Odontologia e Medicina será depositada, mensalmente, em conta corrente ou poupança, exceto conta fácil ou conta salário, e a Bolsa Permanência Social será creditada, também mensalmente, em cartão eletrônico magnético com chip.