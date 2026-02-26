Conexão Universitária está com inscrições abertas para a Bolsa Permanência em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Conexão Universitária abre inscrições para a Bolsa Permanência em Saquarema
Inscrições seguem abertas até o dia 11 de março. Listagem final será divulgada no dia 16 de março nos canais oficiais
Conexão Universitária abre inscrições para a Bolsa Permanência em Saquarema
Inscrições seguem abertas até o dia 11 de março. Listagem final será divulgada no dia 16 de março nos canais oficiais
Prefeitura de Saquarema abre 139 vagas para os Cursos Livres de Artes 2026
Inscrições estarão abertas somente nesta sexta-feira (27). Modalidades disponíveis são Teatro, Circo, Violão (iniciante), Canto Coral, Dança de Salão e Jazz Dance
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Saquarema lança Acervo Digital do Centro de Memória e inicia construção de Painel de Arte Pública de Cerâmica
Evento será realizado nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, no Centro de Memória de Saquarema
Pesquisa apresenta salto de investimentos nas áreas de educação e saúde em Saquarema
De acordo com o levantamento, houve aumento de 158,4% nos gastos per capita em educação e de 84,6% nos valores da saúde
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.