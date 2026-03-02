Prefeitura de Saquarema realiza ação de fortalecimento da rede de apoio aos pacientes oncológicos do município - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/03/2026 15:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, vem realizando uma importante ação de fortalecimento da rede de apoio aos pacientes oncológicos do município. O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico (CAPO) está promovendo o credenciamento de empresas e salões parceiros, ampliando a rede de solidariedade e benefícios destinados aos quase 600 pacientes assistidos atualmente pelo programa.