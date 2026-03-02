Prefeitura de Saquarema realiza ação de fortalecimento da rede de apoio aos pacientes oncológicos do municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A iniciativa busca integrar estabelecimentos do município que desejam contribuir de forma direta com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas em tratamento contra o câncer. Os salões de beleza parceiros participam por meio da arrecadação de cabelos para a confecção de perucas, ação que tem impacto significativo na autoestima e no processo de enfrentamento da doença. Já as empresas credenciadas oferecem descontos especiais em produtos e serviços, garantindo mais suporte e alívio financeiro aos pacientes neste momento delicado.
Parceiros cadastrados
Entre os parceiros já cadastrados estão a Drogaria Alexandre, que oferece até 90% de desconto em medicações; o CT Léo Rocha, com 50% de desconto na mensalidade da academia; o SPA da Beleza, que realiza doação de cabelos; e o Studio Beauty, também participante na doação de cabelos para confecção de perucas.
A Secretaria Municipal da Mulher reforça que empresas interessadas em se tornar parceiras podem entrar em contato diretamente com o CAPO para realizar o cadastro e integrar essa rede de cuidado e solidariedade. A iniciativa fortalece o compromisso da Prefeitura com o acolhimento, a dignidade e o cuidado integral às pessoas em tratamento oncológico em Saquarema.
Os serviços
O CAPO oferece diversos serviços para os pacientes, moradores da cidade, que estão realizando tratamento contra o câncer. Entre os serviços oferecidos estão atendimento social, jurídico e psicológico, com o intuito de fortalecer os laços entre os pacientes diagnosticados, proporcionar acolhimento, prestar informações e possibilitar maior envolvimento em atividades preventivas e sociais. O Centro também busca esclarecer sobre os direitos do paciente e melhorar sua condição de vida, com objetivo de fortalecer sua autoestima.
Para os pacientes em vulnerabilidade social, o CAPO garante o cadastro em programas sociais e a entrega semanal de quase 50 cestas de alimentos orgânicos, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca. O atendimento inclui, ainda, aulas de yoga, dança, oficinas de turbantes e parcerias para doação de cabelos e lenços. Os assistidos recebem, também, uma carteirinha que garante descontos em farmácias e salões de beleza da cidade, além de kits com óleos para alívio de dores e suplemento alimentar.
O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico – CAPO fica localizado na sede da Secretaria Municipal da Mulher à qual é vinculado, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, em Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e o telefone para contato é (22) 99906-7001.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.