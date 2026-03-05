Prefeitura de Saquarema realiza ação social na Praça do Canhão em celebração ao Mês da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/03/2026 10:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promoverá, no próximo sábado (7), das 9h às 12h, uma ação social na Praça do Canhão, no Centro, em comemoração ao Mês da Mulher. A iniciativa, colocada em prática por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, oferecerá uma programação diversificada, voltada ao bem-estar, à saúde, ao empreendedorismo e ao fortalecimento da autoestima feminina.

A programação

Durante a manhã, o público poderá participar de atividades como aulão de yoga (recomendado levar tapete ou canga), aulão de zumba, apresentação do Projeto Viva Mais Esporte, dança dos lenços e a participação especial do coral “Vozes que Inspiram”.

Além das atividades culturais e esportivas, a ação disponibilizará orientação jurídica, social e psicológica, informações sobre a saúde da mulher, incluindo esclarecimentos sobre implante hormonal, laqueadura e DIU, atendimento odontológico e suporte, através da Sala do Empreendedor.

Na área de beleza e autocuidado, serão oferecidos, gratuitamente, serviços como corte de cabelo, manicure com esmaltação, design de sobrancelhas e massagem. O evento contará, ainda, com doação de mudas e exposição de mulheres empreendedoras do município, incentivando a geração de renda e a valorização do protagonismo feminino.

A iniciativa reafirma o compromisso da administração municipal com a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres, proporcionando um espaço de acolhimento, informação e celebração em reconhecimento à sua importância na sociedade.