Posto do INSS completou seis anos de funcionamento em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/03/2026 19:42

Saquarema - Em 2026, o posto do INSS de Saquarema completa seis anos de funcionamento, consolidado como um importante avanço na ampliação do acesso aos serviços previdenciários no município. Inaugurado em fevereiro de 2020, o posto foi implantado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A unidade passou a funcionar na Central do Cidadão, que funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, na Avenida Saquarema, nº 5.481, em Bacaxá, próxima ao Terminal Rodoviário do Horto.

Antes da inauguração, muitos moradores precisavam se deslocar para municípios vizinhos para acessar atendimentos presenciais da Previdência Social, como a agência do INSS em Araruama. Com a instalação da unidade em Saquarema, o atendimento ficou mais próximo da população, garantindo mais comodidade, economia de tempo e redução de custos com transporte.

No posto, passaram a ser oferecidos diversos serviços previdenciários, ampliando o suporte aos segurados da cidade e região. As perícias médicas, no entanto, continuam sendo realizadas em outras agências, conforme organização do próprio INSS.

Cinquenta mil atendimentos

Nos últimos seis anos, foram realizados mais de cinquenta mil atendimentos, sendo os mais procurados as entradas de benefícios de aposentadoria por idade e benefícios de prestação continuada (BPC/LOAS). Também houve grande procura pela emissão de históricos de pagamento e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), serviços que são prestados através do acesso gov.br, com a senha digitada pelo cidadão.

Desde a inauguração, o posto se estabeleceu como um equipamento público essencial, especialmente para aposentados, pensionistas e trabalhadores que dependem dos serviços previdenciários. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em buscar parcerias institucionais que resultem em melhorias concretas para a população.

Celebrar seis anos do posto do INSS em Saquarema é reconhecer a importância da descentralização dos serviços públicos e o impacto positivo que essa conquista trouxe para milhares de cidadãos, fortalecendo a rede de atendimento e promovendo mais dignidade e acesso a direitos.