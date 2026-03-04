Posto do INSS completou seis anos de funcionamento em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Posto do INSS completa seis anos de funcionamento em Saquarema
Antes da inauguração, muitos moradores precisavam se deslocar para municípios vizinhos para acessar atendimentos presenciais da Previdência Social
Secretário de Governo articula e aproxima Arraial do Palácio Guanabara
Thiago Fantinha recebeu, na sede da administração cabista, o prefeito carioca, Eduardo Paes, e seu vice, Cavaliere
Prefeitura de Saquarema inaugura novo Centro de Especialidades Odontológicas na Cidade da Saúde
Unidade deve ampliar a oferta de atendimentos e reforçar o compromisso do município com o bem-estar e a saúde bucal da população
Daniela Soares abre Jornada Pedagógica 2026 com Monja Coen e reúne 4 mil profissionais
Prefeita e a secretária de Educação, Valéria Amaral, defendem formação humanizada e investimento no servidor como base para qualidade do ensino
Prefeitos da Região dos Lagos reforçam planejamento conjunto em reunião do Conderlagos
Encontro em Cabo Frio debateu PPA, LDO, criação do Conselho Fiscal e demandas do Corpo de Bombeiros para fortalecer gestão regional
Búzios projeta 2026 com mais de 50 eventos e reforço de caixa com royalties atrasados
Prefeito Alexandre Martins (REP) aposta na geração de emprego o ano inteiro, anuncia novos projetos inclusivos e confirma decisão judicial que garante repasses da ANP
