Teatro Mário Lago recebe 'Minha Mãe é um Espírito' no próximo sábado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe 'Minha Mãe é um Espírito' no próximo sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/03/2026 21:25

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, apresenta ao público, no próximo sábado (14), às 20h30, a peça “Minha Mãe é um Espírito – A Comédia”. Encenado pela segunda vez na cidade, o espetáculo recebeu, em 2025, o Prêmio APPERJ (Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro) nas categorias Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Produção. A direção geral é de Ticiana Studart e no elenco estão Lucas Figueiredo e Ana Carolina Rainha.

Na trama, Rick, um homem de 35 anos, tenta levar sua vida normalmente, mas enfrenta um pequeno grande problema: sua mãe, Lindaura, simplesmente se recusa a partir... mesmo depois de morta. Sempre controladora e falante, ela continua apegada ao filho e à sua casa, não aceitando sua nova condição de espírito. Entre diálogos hilários e discussões absurdamente cotidianas sobre cuecas, comida e até tupperwares, mãe e filho vivem um embate cômico entre a vida e a morte. Mas até quando Lindaura resistirá ao chamado para seguir adiante?

Os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do teatro no dia do evento, a partir das 16h; no Sympla, no link , ou via Pix, por R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00 + 1kg de alimento não perecível (ingresso solidário). Para reservas e mais informações o público pode fazer contato pelo WhatsApp (21) 98988-9525. A peça tem 1 hora de duração e a classificação indicativa é 14 anos.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.