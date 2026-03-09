Teatro Mário Lago recebe 'Minha Mãe é um Espírito' no próximo sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de teatro 'Minha Mãe é um Espírito' neste sábado
Espetáculo, que ganhou, o Prêmio APPERJ 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Produção, será apresentado às 20h30
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Saquarema recebe governador do estado e reforça ações de Educação e Segurança no município
Prefeita Lucimar Vidal recebeu do governador Cláudio Castro, de forma simbólica, as chaves da nova base do programa Segurança Presente
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
