Prefeitura de Saquarema realiza mutirão de castração para cães e gatos no sábado (21)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realizará mutirão de castração para cães e gatos
Evento acontecerá no sábado (21), a partir das 7h30, na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli
Prefeitura de Saquarema promove seminário sobre autismo e saúde mental infantil nesta quinta-feira
Evento terá como tema "Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo" e acontecerá a partir das 13h
Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de teatro 'Minha Mãe é um Espírito' neste sábado
Espetáculo, que ganhou, o Prêmio APPERJ 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Produção, será apresentado às 20h30
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Saquarema recebe governador do estado e reforça ações de Educação e Segurança no município
Prefeita Lucimar Vidal recebeu do governador Cláudio Castro, de forma simbólica, as chaves da nova base do programa Segurança Presente
