Prefeitura de Saquarema realiza mutirão de castração para cães e gatos no sábado (21)

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Direitos dos Animais, realizará, no sábado (21), mais um Mutirão de Castração de cães e gatos (machos e fêmeas), a partir das 7h30, na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 73, em Bonsucesso. A ação é voltada exclusivamente para os animais que forem previamente inscritos para o procedimento.
Como inscrever o pet
As inscrições estarão abertas até 19 de março e poderão ser feitas pelo aplicativo Colab, ou por WhatsApp, no número (22) 99819-9813. O cadastro antecipado é necessário para garantir a organização do atendimento e o bem-estar dos animais durante a realização do mutirão.
A castração é um procedimento importante para a saúde dos pets, ajudando na prevenção de diversas doenças, além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos. A iniciativa também auxilia na redução do abandono e promove mais qualidade de vida para os animais do município.
A Prefeitura de Saquarema segue investindo em ações voltadas à proteção e ao cuidado com os animais, ampliando políticas públicas que incentivam a guarda responsável e garantem mais saúde e segurança para os pets e seus tutores.