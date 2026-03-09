Prefeitura de Saquarema realiza seminário sobre autismo e saúde mental infantil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza seminário sobre autismo e saúde mental infantilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/03/2026 21:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promoverá, nesta quinta-feira (12), a partir das 13h, o seminário “Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo”. O encontro, realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é voltado para profissionais da rede municipal e acontecerá no Centro de Eventos de Saquarema, localizado na Av. Saquarema, nº 3.933, no bairro Porto da Roça.

O seminário tem como público-alvo, principalmente, profissionais das áreas de Saúde e Educação que atuam diretamente com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca proporcionar a atualização técnica, a qualificação profissional e o fortalecimento das práticas intersetoriais, ampliando o diálogo entre os setores que atuam no atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes.

Inscrições

Os interessados em participar devem realizar a inscrição através do aplicativo Colab.

Durante o evento, serão abordados temas relacionados aos principais mitos e equívocos que cercam a psiquiatria infantil e o autismo, contribuindo para a ampliação do conhecimento e para a construção de práticas mais eficazes no cuidado com a saúde mental infantil.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a formação continuada dos profissionais da rede pública e com o aprimoramento dos serviços oferecidos à população, resultando em maior conscientização e preparo para lidar com as demandas relacionadas ao autismo.