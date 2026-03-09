Prefeitura de Saquarema realiza seminário sobre autismo e saúde mental infantilDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove seminário sobre autismo e saúde mental infantil nesta quinta-feira
Evento terá como tema "Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo" e acontecerá a partir das 13h
Prefeitura de Saquarema promove seminário sobre autismo e saúde mental infantil nesta quinta-feira
Evento terá como tema "Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo" e acontecerá a partir das 13h
Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de teatro 'Minha Mãe é um Espírito' neste sábado
Espetáculo, que ganhou, o Prêmio APPERJ 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Produção, será apresentado às 20h30
Movimentações no governo de Dr Serginho marcam bastidores em Cabo Frio
Prefeito fala em botão de pânico para mulheres e articula possível troca na chefia de gabinete
Prefeito Fabinho Costa cria Secretaria da Mulher e muda estrutura em Iguaba
Claudinha Souza vai assumir nova pasta; prefeito também prepara Secretaria do Consumidor
Saquarema recebe governador do estado e reforça ações de Educação e Segurança no município
Prefeita Lucimar Vidal recebeu do governador Cláudio Castro, de forma simbólica, as chaves da nova base do programa Segurança Presente
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.