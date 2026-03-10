Prefeitura de Saquarema iniciou a entrega de cerca de 20 mil Sacolas Literárias - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema iniciou a entrega de cerca de 20 mil Sacolas Literárias Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/03/2026 16:06

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, iniciou na sexta-feira (6), a distribuição das Sacolas Literárias. A ação faz parte do programa municipal Escola que lê – Surfando na Onda da Leitura, uma iniciativa estruturante que visa transformar a leitura em um pilar não apenas acadêmico, mas também familiar.

Ao todo, 19.749 alunos de toda a rede municipal de ensino serão beneficiados. Cada estudante receberá uma sacola contendo quatro livros selecionados criteriosamente de acordo com a faixa etária, abrangendo desde os pequenos das creches até os adultos atendidos pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Leitura que atravessa muros

Diferente dos livros didáticos utilizados em sala de aula, as Sacolas Literárias têm um objetivo claro: ultrapassar os limites da escola. O programa incentiva que os livros sejam lidos em casa, promovendo momentos de interação entre pais, filhos e responsáveis, criando uma nova cultura literária no ambiente doméstico.

A distribuição das sacolas é o ponto de partida de um ciclo que culmina na FLIS (Feira Literária Internacional de Saquarema). Durante o ano letivo, os alunos trabalham as obras recebidas e, na feira, têm a oportunidade única de conversar com os autores que leram, além de utilizarem seus vouchers para comprarem seus próprios títulos, exercendo autonomia e paixão pelos livros.

Compromisso com a excelência

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destaca que o investimento em leitura é um dos motores que contribuem para os resultados educacionais do município. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Saquarema conquistou a 6ª maior nota do Estado do Rio de Janeiro nos anos finais do ensino fundamental, resultado que reforça os avanços da educação na cidade: “Nossa missão é formar cidadãos críticos e preparados para o futuro. Com o ‘Escola que Lê’ e a entrega das Sacolas Literárias, estamos entregando ferramentas de sonho e conhecimento. Queremos que o livro esteja na mesa, na sala e no cotidiano das famílias saquaremenses. Ver uma criança levando seu livro para casa e, depois, encontrando o autor desse livro na FLIS, é a prova de que nossa educação está no caminho certo, unindo tecnologia, infraestrutura e, acima de tudo, afeto e cultura”, afirmou.

Um novo cenário educacional

Desde 2017, Saquarema tem aumentado os investimentos na educação. Além dos programas literários, a gestão já construiu, reformou ou ampliou 68 unidades escolares e mantém projetos de impacto, como o Conexão Universitária, que já beneficia mais de 12 mil estudantes com bolsas integrais para o ensino superior.

Para a Secretária Municipal de Educação, Patricia da Silva Oliveira, as salas de leitura e as sacolas literárias são partes de uma engrenagem ainda maior: “A leitura é um pilar fundamental para o desenvolvimento das aprendizagens em todas as áreas do conhecimento. Quando a Prefeitura de Saquarema investe no projeto Escola que Lê – Surfando na Onda da Leitura, fortalece não apenas o hábito leitor, mas também amplia a capacidade de interpretação, o repertório linguístico e o pensamento crítico dos nossos estudantes. Esse investimento pedagógico contribui para o crescimento dos resultados alcançados no IDEB”, comentou.

A entrega das sacolas seguirá um cronograma em todas as unidades escolares da rede municipal ao longo das próximas semanas.