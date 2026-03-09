Saquarema Beer Fest ? Especial St. Patrick?s Day terá três dias de música e gastronomia - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/03/2026 21:47

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará mais uma edição do Saquarema Beer Fest. O evento acontecerá de 13 a 15 de março, a partir das 12h, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita. A programação contará com estandes de cervejarias, espaço gastronômico, música ao vivo e apresentações de DJs, oferecendo diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família.

Desta vez, o festival, que é organizado através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, chega em clima especial de St. Patrick’s Day, reunindo moradores e turistas em três dias de muita música, gastronomia e chopp artesanal.



O Saquarema Beer Fest já faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo fortalecer o turismo, valorizar a cultura e movimentar a economia local. Durante o festival, moradores e visitantes poderão aproveitar um ambiente festivo inspirado no tradicional St. Patrick’s Day, com diversas opções de gastronomia e bebidas artesanais, além de shows com artistas e bandas de diferentes estilos musicais.



O Saquarema Beer Fest – edição St. Patrick’s Day contará com estandes de cervejarias e restaurantes, além de uma programação musical variada preparada pela Prefeitura.



Confira a programação musical abaixo:



Sexta-feira (13)

12h – Música mecânica

16h – DJ Schneider

20h – Red Blues Band

22h – Mad Fuel (Guns N’ Roses Cover)

00h – George Israel (Kid Abelha)



Sábado (14)

12h – Música mecânica

16h – DJ Schneider

20h – Catarina Crystal

22h – Banda O Coro – Tributo a Charlie Brown Jr.

00h – LS Jack



Domingo (15)

12h – Música mecânica

16h – DJ Schneider

18h – Pablo Reis

22h – Jeca São Faivi

00h – Los Maresias