Saquarema Beer Fest ? Especial St. Patrick?s Day terá três dias de música e gastronomiaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O Saquarema Beer Fest já faz parte do calendário de eventos do município e tem como objetivo fortalecer o turismo, valorizar a cultura e movimentar a economia local. Durante o festival, moradores e visitantes poderão aproveitar um ambiente festivo inspirado no tradicional St. Patrick’s Day, com diversas opções de gastronomia e bebidas artesanais, além de shows com artistas e bandas de diferentes estilos musicais.
O Saquarema Beer Fest – edição St. Patrick’s Day contará com estandes de cervejarias e restaurantes, além de uma programação musical variada preparada pela Prefeitura.
Confira a programação musical abaixo:
Sexta-feira (13)
12h – Música mecânica
16h – DJ Schneider
20h – Red Blues Band
22h – Mad Fuel (Guns N’ Roses Cover)
00h – George Israel (Kid Abelha)
Sábado (14)
12h – Música mecânica
16h – DJ Schneider
20h – Catarina Crystal
22h – Banda O Coro – Tributo a Charlie Brown Jr.
00h – LS Jack
Domingo (15)
12h – Música mecânica
16h – DJ Schneider
18h – Pablo Reis
22h – Jeca São Faivi
00h – Los Maresias
