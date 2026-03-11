Aloha Spirit, maior festival de esportes aquáticos do mundo, retorna a Saquarema Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Reconhecido internacionalmente, desde 2018, como o maior festival de esportes aquáticos do mundo, o evento abre mais uma vez a temporada com a sua tradicional etapa Grand Slam, a única do circuito com 10 dias de duração, reunindo esporte, turismo, cultura e sustentabilidade em uma grande celebração à beira-mar.
Esta edição
As atividades do festival acontecerão em dois dos principais cenários naturais da cidade: a Arena Lagoa, localizada na Lagoa de Saquarema, e a Arena Praia de Itaúna, um dos mais famosos picos de surfe do Brasil, ampliando a integração do evento com a paisagem e a vocação esportiva da região.
Durante o festival, Saquarema receberá mais de 3 mil atletas, entre amadores e profissionais de alto rendimento, que disputarão provas em oito modalidades: Surf, Longboard, Canoa Havaiana, Natação em Águas Abertas, Stand Up Paddle, Apneia, Beach Tennis e Corrida. Atletas de 21 estados brasileiros e representantes de quatro países estarão presentes, transformando a cidade em um grande polo internacional de esportes e experiências ao ar livre.
Entre os destaques da programação está o Stand Up Paddle Elite (ASE Championship), que reunirá os cinco melhores atletas do Brasil nas categorias masculina e feminina, além de competidores internacionais de destaque. Já na Canoa Havaiana, uma prova inédita promete elevar ainda mais o nível da competição: pela primeira vez, os 10 melhores atletas do país disputarão uma prova no mar, e não na lagoa, em um confronto direto que promete fortes emoções.
Mais do que competições esportivas, o Aloha Spirit é um festival que integra esporte, entretenimento e conhecimento. A programação inclui atividades abertas ao público, como aulas de yoga ao amanhecer, sessões de cinema na praia, festas com bandas ao vivo, clínicas de Beach Tennis e treinos funcionais, criando uma atmosfera que conecta atletas, moradores e visitantes.
Bandeira Azul e a economia
Um dos momentos mais relevantes da programação será o Encontro Estadual Bandeira Azul, que reunirá autoridades, pesquisadores e profissionais das áreas de Turismo, Educação e Meio Ambiente para discutir práticas de sustentabilidade e desenvolvimento responsável do litoral. O encontro será realizado no dia 17 de março de 2026, das 8h30 às 13h30, na arena do Aloha Spirit, localizada na Praia de Itaúna, em Saquarema.
O impacto do festival vai muito além das competições. A expectativa é que milhares de visitantes passem pela cidade ao longo dos dez dias de evento, gerando um forte aquecimento na economia local. O festival movimenta milhões de reais, impulsiona o comércio, gera empregos temporários e contribui para a formação e profissionalização de pessoas nas áreas de eventos, turismo e esportes.
Segundo João Castro, CEO da Ecooutdoor Sports Business, organizadora do evento, a relação entre o festival e a cidade é um dos pilares do sucesso da etapa. “O festival tem uma sinergia incomparável com Saquarema. Esse resultado é fruto de um alinhamento orgânico entre o evento e o poder público. Esporte, geração de emprego e renda, sustentabilidade, formação profissional e educação caminham juntos dentro desse projeto”, comentou.
