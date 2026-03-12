Saquarema realiza 7ª edição do Moda e Prosa Caipira na quinta-feira (19)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Esta é a 7ª edição do evento, criado em julho de 2025 e que já teve como tema o alho, o angu, a garapa e a banana, entre outros produtos rurais presentes na culinária local.
O Moda e Prosa
O evento contará com música ao vivo, além de grande variedade de comidas típicas, principalmente a tradicional culinária à base de leite e seus derivados – tema da edição –, valorizando os sabores da região e o trabalho dos produtores locais. Também haverá feira de produtos artesanais, palestra sobre cultura rural e outras atividades voltadas para toda a família. Tudo com o formato de encontro entre amigos.
Considerado um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Saquarema, seu objetivo é, também, fortalecer a identidade rural do município e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e do turismo rural.
O Moda e Prosa Caipira tem entrada gratuita e acontece uma vez por mês, sempre na terceira quinta-feira, podendo ser remarcado em caso de condições climáticas adversas ou imprevistos.
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