Saquarema realiza 7ª edição do Moda e Prosa Caipira na quinta-feira (19) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza 7ª edição do Moda e Prosa Caipira na quinta-feira (19)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/03/2026 11:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará "Moda e Prosa Caipira – Noite dos Produtores de Leite e seus Derivados", na quinta-feira (19), a partir das 18 horas, no Parque de Exposições Marcos Catharino, na Casa do Criador, em Sampaio Corrêa.



Esta é a 7ª edição do evento, criado em julho de 2025 e que já teve como tema o alho, o angu, a garapa e a banana, entre outros produtos rurais presentes na culinária local.



O Moda e Prosa



O evento contará com música ao vivo, além de grande variedade de comidas típicas, principalmente a tradicional culinária à base de leite e seus derivados – tema da edição –, valorizando os sabores da região e o trabalho dos produtores locais. Também haverá feira de produtos artesanais, palestra sobre cultura rural e outras atividades voltadas para toda a família. Tudo com o formato de encontro entre amigos.



Considerado um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Saquarema, seu objetivo é, também, fortalecer a identidade rural do município e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e do turismo rural.



O Moda e Prosa Caipira tem entrada gratuita e acontece uma vez por mês, sempre na terceira quinta-feira, podendo ser remarcado em caso de condições climáticas adversas ou imprevistos.