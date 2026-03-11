Prefeitura de Saquarema lança Chamamento Público para fortalecer o ProMEA - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lança Chamamento Público para fortalecer o ProMEADivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/03/2026 22:40

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está construindo o diagnóstico do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA) e convida as instituições ambientalistas do município a participarem deste importante momento.

Para quem faz parte de uma ONG, empresa ou associação que desenvolve ações de educação ambiental em Saquarema, essa é a oportunidade de integrar oficialmente esse movimento. Foi lançado um Chamamento Público com o objetivo de mapear instituições do segundo e terceiro setores que atuem há mais de um ano no município e que tenham como finalidade principal a defesa do meio ambiente.

Para participar

O cadastro para participar deve ser realizado através da plataforma Colab , até o dia 25 de março.

As instituições cadastradas passarão a compor o Portfólio de Atividades de Educação Ambiental, que será disponibilizado no site oficial da Prefeitura. A iniciativa amplia a visibilidade dos projetos desenvolvidos, fortalece a criação de novas parcerias estratégicas e garante participação ativa na construção das diretrizes ambientais da cidade.

A proposta é unir esforços para que as próximas etapas do ProMEA, especialmente as Oficinas Participativas, representem de forma fiel a realidade de cada distrito e território de Saquarema. Essa construção coletiva será a base para o fortalecimento da política ambiental do município.