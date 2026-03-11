Prefeitura de Saquarema lança Chamamento Público para fortalecer o ProMEADivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema lança chamamento público para fortalecer o programa de educação ambiental
Cadastro para participar deve ser realizado através da plataforma Colab, até o dia 25 de março
