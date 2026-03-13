Saquarema sediará o Congresso Brasileiro de Inclusão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sediará o Congresso Brasileiro de InclusãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2026 10:58

Saquarema - O município de Saquarema receberá, na sexta-feira (20) e no sábado (21), o Congresso Brasileiro de Inclusão, evento voltado à formação e troca de experiências sobre educação inclusiva. A programação acontecerá no Centro de Eventos de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, nº 3933, no bairro Porto da Roça.

Organizado pelo Instituto Conhecer, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o congresso será realizado na sexta-feira (20), das 17h30 às 22h, e no sábado (21), das 8h às 18h. O evento é direcionado a professores, auxiliares de educação, equipes pedagógicas, gestores e pesquisadores interessados no tema da inclusão no ambiente escolar.

A programação

A programação contará com palestras e apresentações de profissionais reconhecidos nacionalmente. Entre os convidados estão Alexsander Sales e Nicolas Brito, que abordarão temas ligados ao autismo e à importância da participação da família no processo de inclusão. Também participará Thiago Gusmão, discutindo gerenciamento de crises e comportamento no ambiente escolar.

O congresso também terá palestras de Camila Maia, com o tema “Olhar 360º para a superdotação”, e de Carolina Quedas, que falará sobre desenvolvimento motor e intervenção precoce no Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação inclui, ainda, apresentações de Kadu Lins, com enfoque no exercício físico e na psicomotricidade no dia a dia de pessoas autistas, e de Luciana Brittes, que abordará o tema “TOD da Teoria à Prática: Desmistificando o Transtorno e Capacitando o Professor para a Ação”.

De acordo com os organizadores, o congresso busca promover reflexões, troca de experiências e disseminação de práticas pedagógicas inclusivas, fortalecendo o debate sobre estratégias que garantam a participação e o desenvolvimento de todos os estudantes.

Todos os temas da programação dialogam entre si e partem de uma mesma perspectiva: enxergar, além das barreiras, a potência e a singularidade de cada pessoa em seu processo de aprendizagem.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no site oficial

Os professores e profissionais da Rede Municipal de Educação poderão se inscrever de forma on-line e GRATUITA, pelo link disponível em sua Unidade Escolar.