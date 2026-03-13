Saquarema segue com a programação do Mês da MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A programação
Serão prestados os seguintes serviços na área de documentação e cidadania: Habilitação de Casamento (Necessário CadUnico, certidão de nascimento original com até 6 meses), Emissão da segunda via do RG (Necessário levar certidão de nascimento original e CPF), Isenção de Certidões (Nascimento, casamento e óbito), orientação jurídica, social e psicológica. Também haverá acesso ao serviço social e à Sala do Empreendedor.
Estão programadas, ainda, atividades físicas, como Aulão de Yoga (levar tapete ou canga), Aulão de Zumba e de Dança dos Lenços, além das apresentações do Coral “Vozes que Inspiram” e do projeto “Viva Mais Esporte”.
Já os serviços de beleza e bem-estar incluirão corte de cabelo, design de Sobrancelha, manicure com esmaltação e massagem.
Voltadas à saúde da mulher, serão oferecidos ações e procedimentos nas áreas de odontologia, nutrição, além de prestação de orientações sobre Implanon, laqueadura e DIU.
Completando a lista de atividades que serão disponibilizadas, haverá uma oficina de panificação para a confecção de sonho, donuts e brownie, bem como uma oficina de biscuit.
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