Saquarema segue com a programação do Mês da MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - O município de Saquarema terá, neste sábado (14), mais uma ação promovida em celebração ao Mês da Mulher: Um mutirão de serviços, com entrega de senhas das 09h às 11h, será realizado no Parque de Exposições Marcos Santiago, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 53, em Sampaio Corrêa. O evento faz parte do programa itinerante “RJ para Todos”, do Governo do Estado, realizado com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher.
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Saquarema segue com a programação do Mês da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
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A programação

Serão prestados os seguintes serviços na área de documentação e cidadania: Habilitação de Casamento (Necessário CadUnico, certidão de nascimento original com até 6 meses), Emissão da segunda via do RG (Necessário levar certidão de nascimento original e CPF), Isenção de Certidões (Nascimento, casamento e óbito), orientação jurídica, social e psicológica. Também haverá acesso ao serviço social e à Sala do Empreendedor.

Estão programadas, ainda, atividades físicas, como Aulão de Yoga (levar tapete ou canga), Aulão de Zumba e de Dança dos Lenços, além das apresentações do Coral “Vozes que Inspiram” e do projeto “Viva Mais Esporte”.

Já os serviços de beleza e bem-estar incluirão corte de cabelo, design de Sobrancelha, manicure com esmaltação e massagem.

Voltadas à saúde da mulher, serão oferecidos ações e procedimentos nas áreas de odontologia, nutrição, além de prestação de orientações sobre Implanon, laqueadura e DIU.

Completando a lista de atividades que serão disponibilizadas, haverá uma oficina de panificação para a confecção de sonho, donuts e brownie, bem como uma oficina de biscuit.