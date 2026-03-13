Saquarema segue com a programação do Mês da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema segue com a programação do Mês da MulherDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2026 15:31

Saquarema - O município de Saquarema terá, neste sábado (14), mais uma ação promovida em celebração ao Mês da Mulher: Um mutirão de serviços, com entrega de senhas das 09h às 11h, será realizado no Parque de Exposições Marcos Santiago, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 53, em Sampaio Corrêa. O evento faz parte do programa itinerante “RJ para Todos”, do Governo do Estado, realizado com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher.