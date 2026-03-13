Saquarema participa do programa "Fumaça Zero" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema participa do programa "Fumaça Zero" Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2026 15:37

Saquarema - Agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente de Saquarema estão participando do programa “Fumaça Zero”, que vem sendo realizado nesta semana em Praia Seca, distrito de Araruama. O programa tem como objetivo prevenir e reduzir queimadas e incêndios florestais.

A capacitação começou na última segunda-feira (9), e segue até esta sexta-feira (13), com apoio técnico do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros (GSFMA) e da Gerência de Guarda-Parques do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que repassam orientações técnicas e protocolos para atuação em incêndios florestais.

Respostas mais rápidas e eficientes

O diretor da Defesa Civil de Saquarema, Pedro Soares, ressalta que participar do programa Fumaça Zero é fundamental para que os agentes estejam cada vez mais preparados para atuar na prevenção e no combate inicial às queimadas. “Esse tipo de capacitação fortalece a integração entre os municípios e os órgãos ambientais, garantindo respostas mais rápidas e eficientes, principalmente durante o período de estiagem.”

O treinamento une fiscalização e ações educativas, preparando os servidores para atuarem como primeiros agentes em ocorrências de queimadas, contribuindo para a proteção do meio ambiente e a preservação da Mata Atlântica.

Períodos de tempo seco, somados aos ventos característicos da região, podem causar incêndios, com chamas que se espalham rapidamente e provocam grandes danos ambientais. Os riscos aumentam com práticas perigosas, como a queima de lixo em terrenos próximos à vegetação ou a limpeza de terrenos com uso de fogo. “Além da preparação técnica das equipes, é essencial conscientizar a população sobre os riscos dessas práticas, que podem causar sérios danos ao meio ambiente e colocar vidas em perigo”, completou Pedro Soares.

A iniciativa do Governo do Estado, coordenada pelo INEA/RJ, conta com apoio do Ministério Público e do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Saquarema, Araruama e dos rios São João e Una, reunindo representantes de diversos municípios da região.