Saquarema participa do programa "Fumaça Zero" Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa do programa 'Fumaça Zero' para a prevenção de queimadas na Região dos Lagos
Capacitação está sendo realizada nesta semana em Praia Seca, distrito de Araruama
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Saquarema segue com a programação do Mês da Mulher com mutirão de serviços neste sábado
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4ª edição do contou com a presença de representantes de nove cidades da região, que se reuniram para discutir ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento do setor
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
Prefeito Alexandre Martins recebe secretário Sebastián Baldín para ampliar cooperação em turismo, cultura e esporte entre cidades irmãs
Daniela Soares anuncia licitação para obras no bairro Fazendinha em parceria com o Estado
Trabalho prevê drenagem e pavimentação com investimento de R$ 71,8 milhões
Saquarema sediará Congresso Brasileiro de Inclusão neste mês
Evento será realizado na sexta-feira (20), das 17h30 às 22h, e no sábado (21), das 8h às 18h
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