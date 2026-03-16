Saquarema sediará Encontro Estadual Bandeira Azul durante o Aloha Spirit Festival nesta terça-feira (17) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sediará Encontro Estadual Bandeira Azul durante o Aloha Spirit Festival nesta terça-feira (17)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/03/2026 11:24

Saquarema - A cidade de Saquarema receberá, na terça-feira (17), um dos eventos mais relevantes voltados à sustentabilidade costeira e à inovação ambiental no estado do Rio de Janeiro. O Encontro Estadual “Bandeira Azul: Gestão Costeira e Economia Azul com Base em Ciência Cidadã” será realizado dentro da programação do Aloha Spirit Festival, reunindo especialistas, educadores, pesquisadores, gestores públicos, empresários, representantes de diferentes setores ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, além do público em geral interessado em sustentabilidade e desenvolvimento costeiro.

O encontro acontecerá das 8h30 às 13h30, na arena do festival montada na Praia de Itaúna, um dos principais cartões-postais de Saquarema e referência nacional para esportes ligados ao mar. A participação é gratuita e o evento reforça a proposta do festival de unir esporte, sustentabilidade, educação e desenvolvimento responsável do litoral.

Assuntos em pauta

Durante a programação, especialistas e convidados debaterão temas estratégicos relacionados à preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico sustentável e à gestão das áreas costeiras. Entre os assuntos em pauta estão a Economia Azul, com foco em oportunidades de negócios sustentáveis ligados ao mar; o Universo da Certificação Bandeira Azul, abordando critérios e boas práticas internacionais para a gestão de praias e marinas; bem como a Inovação e Ciência Cidadã, com destaque para tecnologias emergentes e metodologias participativas aplicadas ao monitoramento ambiental.

Saquarema se destaca no cenário ambiental do estado por seu compromisso com a preservação e a qualidade em suas praias. Atualmente, o município possui três praias certificadas com o selo internacional Bandeira Azul: Itaúna, Prainha e Vila, reconhecimento que atesta o cumprimento de rigorosos critérios de qualidade ambiental, segurança, gestão e educação ambiental.

O “Encontro Estadual Bandeira Azul: Gestão Costeira e Economia Azul com Base em Ciência Cidadã” é promovido pelo Aloha Spirit Festival, em parceria com o Programa Bandeira Azul, com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, além da Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Lagos, da Noaambiental e do Instituto Escola do Mar.