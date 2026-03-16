Saquarema sediará Encontro Estadual Bandeira Azul durante o Aloha Spirit Festival nesta terça-feira (17)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema sediará Encontro Estadual Bandeira Azul durante o Aloha Spirit Festival
Temas estratégicos para a preservação ambiental farão parte do debate. Evento será realizado nesta terça-feira (17), das 8h30 às 13h30
Saquarema sediará Encontro Estadual Bandeira Azul durante o Aloha Spirit Festival
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