Teatro Mário Lago terá comédia e espetáculo infantil de mágica neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá comédia e espetáculo infantil de mágica neste fim de semana Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/03/2026 17:49

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago receberá dois espetáculos no fim de semana, em Saquarema. No sábado (21), às 20h, será apresentada a comédia “Pensa que é Mole?”. Já no domingo (22), às 17h, será a vez do espetáculo infantil “Kadabra”.



“Pensa que é mole?”



“Pensa que é Mole” apresenta o irreverente Vovô da Tupi, um velhinho de mais de 85 anos que ainda se acha conquistador de novinhas, mas acaba sempre se dando mal: gasta o que não tem, se enrola em confusões financeiras e coleciona histórias desastradas em nome do "amor". Criado pelo humorista Miguel Marques, o personagem é inspirado no clássico Velho Venâncio de Tom Cavalcante, mas com toda a malandragem carioca e uma língua afiada que não poupa ninguém.

Entre frases politicamente incorretas, pensamentos que muita gente tem e não tem coragem de falar e situações que misturam a vida real com exageros hilários, o espetáculo diverte justamente por tocar em temas do cotidiano de forma satírica e escrachada. O Vovô já é sucesso na Super Rádio Tupi 96,5FM, onde aparece diariamente no "Show do Mário Belisário" e na "Patrulha da Cidade", e agora ganha os palcos para arrancar gargalhadas ao vivo. Uma comédia para quem gosta de rir das verdades da vida, das dificuldades da idade e das loucuras de um velhinho que insiste em provar que ainda está na pista.





O espetáculo tem 1 hora e 10 minutos de duração, a classificação indicativa é 16 anos, e os ingressos podem ser comprados pelo Sympla, por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), no



”Kadabra”



“Kadabra” é um espetáculo infanto-juvenil inspirado em um universo mágico, que combina teatro, música e arte mágica em uma experiência única. Ganhador do prêmio de Melhor Espetáculo Infantil, o show é dirigido por Diego Costa, campeão brasileiro de mágica, e já conquistou mais de 15 mil espectadores, tornando-se um sucesso de bilheteria. Na direção está Maurício Manfrini (Paulinho Gogó) e no elenco, Miguel Marques. Cleison Lima e Vitor Huko estão na sonoplastia e iluminação.O espetáculo tem 1 hora e 10 minutos de duração, a classificação indicativa é 16 anos, e os ingressos podem ser comprados pelo Sympla, por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), no link . Informações: (21) 999-00-0765.“Kadabra” é um espetáculo infanto-juvenil inspirado em um universo mágico, que combina teatro, música e arte mágica em uma experiência única. Ganhador do prêmio de Melhor Espetáculo Infantil, o show é dirigido por Diego Costa, campeão brasileiro de mágica, e já conquistou mais de 15 mil espectadores, tornando-se um sucesso de bilheteria.