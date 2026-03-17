Teatro Mário Lago terá comédia e espetáculo infantil de mágica neste fim de semana Divulgação/Prefeitura de Saquarema
“Pensa que é mole?”
“Pensa que é Mole” apresenta o irreverente Vovô da Tupi, um velhinho de mais de 85 anos que ainda se acha conquistador de novinhas, mas acaba sempre se dando mal: gasta o que não tem, se enrola em confusões financeiras e coleciona histórias desastradas em nome do "amor". Criado pelo humorista Miguel Marques, o personagem é inspirado no clássico Velho Venâncio de Tom Cavalcante, mas com toda a malandragem carioca e uma língua afiada que não poupa ninguém.
O espetáculo tem 1 hora e 10 minutos de duração, a classificação indicativa é 16 anos, e os ingressos podem ser comprados pelo Sympla, por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), no link. Informações: (21) 999-00-0765.
”Kadabra”
“Kadabra” é um espetáculo infanto-juvenil inspirado em um universo mágico, que combina teatro, música e arte mágica em uma experiência única. Ganhador do prêmio de Melhor Espetáculo Infantil, o show é dirigido por Diego Costa, campeão brasileiro de mágica, e já conquistou mais de 15 mil espectadores, tornando-se um sucesso de bilheteria.
Mais do que um espetáculo, “Kadabra” é uma experiência imersiva que desperta o imaginário infantil, promovendo diversão, surpresas e momentos emocionantes para toda a família. A interação com a plateia é um elemento essencial, permitindo que o público participe ativamente das experiências mágicas e se sinta parte integrante dessa aventura.
Combinando humor, emoção e uma trilha sonora original, “Kadabra” oferece um entretenimento completo, capaz de cativar espectadores de todas as idades e criar memórias mágicas que ficarão para sempre na lembrança.
A direção é de Diego Costa, que também está no elenco com Raquel Abreu, Jef Vilar e Lucas Apóstolo. O técnico de som é Bruno Maldonado e a produtora local, Olívia Mitidieri.
A classificação indicativa do espetáculo é livre, o tempo de duração é 50 minutos e os ingressos podem sem comprados pelo Sympla, por R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 25,00 (promocional solidário + 1 sachê de ração para cães ou gatos – até 21 de março), pelo link; ou pelo WhatsApp, pelo número (22) 98164-9893.
O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.
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