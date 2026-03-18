Prefeitura de Saquarema oferece aos moradores mais dois cursos gratuitos de capacitação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema oferece aos moradores mais dois cursos gratuitos de capacitaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/03/2026 12:57





As aulas, específicas e de desenvolvimento humano, serão realizadas de segunda a sexta-feira, no CECAPS Jaconé (polo do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França), localizado na Rua 97 com a 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel.



As inscrições estarão abertas, das 09h do dia 19 às 17h do dia 20 de março, para candidatos com idade mínima de 18 anos e podem ser feitas de modo online, através do aplicativo Colab, pelos links a seguir: Instalador de Sistema Drywall. Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está disponibilizando para os moradores mais dois cursos de capacitação: Eletricista Predial e Instalador de Sistema Drywall. Cada um dos cursos terá 20 vagas por turno (manhã e tarde) e carga horária de 500 e 224 horas, respectivamente.As aulas, específicas e de desenvolvimento humano, serão realizadas de segunda a sexta-feira, no CECAPS Jaconé (polo do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França), localizado na Rua 97 com a 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel.As inscrições estarão abertas, das 09h do dia 19 às 17h do dia 20 de março, para candidatos com idade mínima de 18 anos e podem ser feitas de modo online, através do aplicativo Colab, pelos links a seguir: Eletricista Predial

A confirmação presencial será realizada no próprio polo de capacitação de Jaconé, nos dias 24 e 25 de março, das 08h às 20h.



No dia da confirmação de inscrição, os candidatos devem estar munidos de xerox do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, além de 2 fotos 3 x 4.



Com esses dois novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 10 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2025, à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.