Saquarema participa de encontro regional do Programa Rio LilásDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A reunião foi realizada no dia 13 de março, na Universidade Estácio de Sá, em Cabo Frio, e contou com a presença de representantes de oito municípios da Região dos Lagos. Durante o encontro, integrantes da Secretaria Municipal de Educação de Saquarema se reuniram com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), fortalecendo a parceria para a adesão ao programa.
Impacto social sem custos
A proposta do Rio Lilás é utilizar o ambiente escolar como espaço de conscientização e prevenção, promovendo ações educativas voltadas ao respeito, à equidade de gênero e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Em Saquarema, o programa será desenvolvido junto aos alunos da rede municipal de ensino, além de envolver professores, equipes pedagógicas e toda a comunidade escolar.
A iniciativa prevê a realização de visitas técnicas, palestras, rodas de conversa e atividades pedagógicas nas unidades escolares, com a participação de magistrados e especialistas que abordarão temas como direitos das mulheres e construção de relações sociais mais respeitosas. A implantação do programa no município está prevista para começar a partir do mês de abril.
De acordo com o assessor da Secretaria Municipal de Educação, Juan Rickson, Saquarema já iniciou os procedimentos para receber o programa e aguarda o início das atividades. Segundo ele, o Rio Lilás é uma iniciativa sem custos para o município e com grande potencial de impacto social, contribuindo para a prevenção de diferentes formas de violência e para a transformação das práticas educativas e sociais.
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