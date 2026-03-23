Prefeitura de Saquarema abre inscrições nesta segunda-feira (23) para cursos em parceria com o Senac - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições nesta segunda-feira (23) para cursos em parceria com o SenacDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/03/2026 20:11 | Atualizado 23/03/2026 20:12





Ao todo, estão sendo disponibilizadas vagas para seis diferentes cursos, contemplando áreas técnicas e da indústria da moda. As opções são Eletricista de Automóveis, Mecânico de Motocicletas, Mecânico de Motores Ciclo Otto, Modelista, Costureiro Industrial e Costureiro de Lingerie, com turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, possibilitando maior flexibilidade para os interessados.



Para se inscrever



As inscrições deverão ser realizadas desta segunda-feira (23), a partir das 10h, a quarta-feira (25), até às 17h, exclusivamente através do aplicativo Colab. Após o cadastro, os candidatos selecionados deverão comparecer presencialmente para a confirmação da matrícula, de 30 de março a 1º de abril, das 08h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França – CECAPS – Bacaxá, localizado na Rua Tia Mello, 25 – São Geraldo, onde também serão ministradas as aulas. Para garantir a vaga, será necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3×4.



As aulas estão previstas para começar no dia 6 de abril, dando início a uma nova etapa de aprendizado e capacitação para os participantes. Com turmas reduzidas, a proposta é oferecer um ensino mais direcionado e de qualidade.



Eletricista de Automóveis Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e incentivar a geração de renda no município, oferecendo formação em áreas com alta demanda.Ao todo, estão sendo disponibilizadas vagas para seis diferentes cursos, contemplando áreas técnicas e da indústria da moda. As opções são Eletricista de Automóveis, Mecânico de Motocicletas, Mecânico de Motores Ciclo Otto, Modelista, Costureiro Industrial e Costureiro de Lingerie, com turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite, possibilitando maior flexibilidade para os interessados.As inscrições deverão ser realizadas desta segunda-feira (23), a partir das 10h, a quarta-feira (25), até às 17h, exclusivamente através do aplicativo Colab. Após o cadastro, os candidatos selecionados deverão comparecer presencialmente para a confirmação da matrícula, de 30 de março a 1º de abril, das 08h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França – CECAPS – Bacaxá, localizado na Rua Tia Mello, 25 – São Geraldo, onde também serão ministradas as aulas. Para garantir a vaga, será necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3×4.As aulas estão previstas para começar no dia 6 de abril, dando início a uma nova etapa de aprendizado e capacitação para os participantes. Com turmas reduzidas, a proposta é oferecer um ensino mais direcionado e de qualidade.





Mecânico de Motocicletas Ideal para quem deseja atuar com a parte elétrica de veículos leves e pesados, abrangendo sistemas essenciais para o funcionamento automotivo. A turma conta com 20 vagas, no turno da manhã, e exige idade mínima de 18 anos e escolaridade a partir do 5º ano do Ensino Fundamental.





Mecânico de Motores Ciclo Otto Destinado a quem deseja aprender manutenção, diagnóstico e reparo de sistemas de motos. Com 20 vagas disponíveis no período da noite, é uma excelente opção para quem trabalha durante o dia. É também o único curso da área mecânica que permite a participação de jovens a partir de 16 anos, mantendo como requisito a escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental.





Modelista Oferece capacitação para atuação com motores a combustão interna, incluindo gasolina, álcool, GNV e sistemas flex. Com 20 vagas no turno da tarde, é destinado a maiores de 18 anos e também exige escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental.





Costureiro Industrial É indicado para quem deseja aprender a criar moldes, interpretar desenhos técnicos e desenvolver peças com caimento adequado. A formação conta com 20 vagas no turno da tarde e exige idade mínima de 18 anos, além de escolaridade a partir do 7º ano do Ensino Fundamental.

Voltado para a operação de máquinas de costura industriais, como reta e overloque, com foco na produção em larga escala. Com uma turma exclusiva de 14 vagas, no turno da tarde, o curso é destinado a maiores de 18 anos, com escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental.

Oferece especialização na produção de moda íntima, trabalhando com tecidos elásticos, rendas e acabamentos delicados. São 14 vagas por turma, com opções nos turnos da manhã e da noite, permitindo maior flexibilidade. Para participar, é necessário ter a partir de 16 anos e escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental.



A Prefeitura reforça a importância de que os candidatos fiquem atentos aos requisitos específicos de cada curso, como idade mínima e nível de escolaridade exigido. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 99213-9641 ou comparecer ao CECAPS Bacaxá.



Com esses novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 16 cursos preparatórios e de capacitação, gratuitos, disponibilizados somente no ano de 2026, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores.