"Adote um Amigo" incentiva adoção responsável em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

"Adote um Amigo" incentiva adoção responsável em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/03/2026 20:01

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará na sexta-feira (27), das 14h às 17h, a feira de adoção “Adote um Amigo”, na Praça dos Pescadores, no Centro da cidade.

A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável e proporcionar um novo lar para cães e gatos resgatados, que aguardam por uma família cheia de carinho e cuidados. Os animais disponíveis para adoção passam por acompanhamento, garantindo mais segurança para quem deseja adotar.

Além de promover a adoção, a iniciativa também busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado, do respeito e da responsabilidade com os animais, reforçando que adotar é um gesto de amor que transforma vidas, inclusive a de quem adota.

A feira é aberta ao público e representa uma oportunidade para que moradores possam conhecer os animais, interagir e, quem sabe, encontrar um novo companheiro. A Prefeitura reforça que adotar é um compromisso que exige dedicação e responsabilidade, sendo fundamental que os interessados estejam preparados para oferecer um ambiente seguro e afetuoso aos pets.