"Adote um Amigo" incentiva adoção responsável em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza feira de adoção para cães e gatos nesta sexta-feira
Feira 'Adote um Amigo' acontecerá das 14h às 17h, na Praça dos Pescadores, no Centro da cidade.
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Feira 'Adote um Amigo' acontecerá das 14h às 17h, na Praça dos Pescadores, no Centro da cidade.
Prefeitura de Saquarema promove encontro voltado ao acolhimento de protetoras de animais
Objetivo é oferecer um momento de acolhimento, escuta e troca de experiências para mulheres que atuam diretamente na causa animal
Seminário 'Juntas Somos Mais Fortes' promove valorização e protagonismo feminino em Saquarema
Evento acontecerá na próxima segunda-feira (30), das 9h às 13h, e oferecerá um espaço de acolhimento, diálogo e troca de experiências entre as participantes
Saquarema participa de encontro regional do Programa Rio Lilás para prevenção da violência contra mulheres
Implantação do programa no município será a partir de abril. Reunião foi realizada na Universidade Estácio de Sá, em Cabo Frio
Arraial do Cabo conquista tricampeonato com selo de excelência
Pelo terceiro ano consecutivo, município conquista Selo Ouro do Sebrae em atendimento ao empreendedor
Daniela Soares participa de fórum e circula entre lideranças e empresários
Prefeita de Araruama foi a única da Região dos Lagos em encontro do Lide
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