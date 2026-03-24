Teatro Municipal de Saquarema apresenta "Relatos de Viagem" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal de Saquarema apresenta "Relatos de Viagem" Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/03/2026 15:51

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, apresenta, no sábado (28), às 19h, o espetáculo “Relatos de Viagem”.

Com direção de Tininha Araújo e figurino de Hermes Inocêncio, Van Furlanetti, que também assina o roteiro, narra de forma cômica o melhor de suas visitas a 47 países e 14 Estados brasileiros em um mix de stand-up comedy e esquetes teatrais. Alexandra Richter, Diogo Bonfim, Dira Paes e Suzy Brasil são as vozes que compõem o ambiente onde é contada a história. A produção é de Phany Cerqueira e os operadores de luz e som são, respectivamente, Yuri Gondenberg e Marcos Brito.

Pratos exóticos, lugares inusitados e situações dos mais diversos tipos compõem a dramaturgia ora ensaiada, ora improvisada de “Relatos de Viagem”. O espetáculo tem 80 minutos de duração e muda a cada sessão, com 729 formas de ser encenado. O segredo para ser possível a façanha está na dinâmica escolhida para a realização desta comédia turística imperdível.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla , por R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia-entrada), e na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo, a partir das 16h, por R$ 60,00 (inteira), R$ 40,00 (com filipeta), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 30,00 (Clubinho de Ofertas) e R$ 20,00 (APPAI), Lista Amiga e Apoiadores, grátis para ONGs pré-selecionadas com atenção às pessoas em condição de vulnerabilidade social, priorizando às que estão indo para o teatro pela primeira vez (quando esta ação é liberada pelo teatro). A classificação indicativa é 12 anos.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.