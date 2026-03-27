Saquarema promove "Dia D" de vacinação em todos os postos de saúde neste sábado (28) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove "Dia D" de vacinação em todos os postos de saúde neste sábado (28)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/03/2026 09:57

Saquarema - Para garantir que a população fique protegida, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca os moradores para o Dia D de vacinação contra a gripe, que acontece no próximo sábado (28).

O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal para evitar complicações e internações causadas pelo vírus da gripe.

A campanha contempla diversos grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, além de profissionais de diferentes setores e populações em situação de maior vulnerabilidade social.

Para facilitar ao máximo, a vacinação estará disponível em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município. Isso inclui os postos de bairros como Bacaxá, Barra Nova, Jaconé, Sampaio Corrêa, Rio d’Areia, Vilatur e Bonsucesso, com atendimento das 9h às 16h, garantindo que ninguém precise ir muito longe de casa. A exceção é a unidade da UBS de Engenho Grande, onde o atendimento ocorre das 9h às 12h.

Basta procurar o posto de saúde mais próximo levando um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A vacina é segura e é a melhor aliada contra a gripe.