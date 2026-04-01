Prefeitura de Saquarema inicia as aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e EmpreendedorismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A Prefeitura de Saquarema deu início, nesta semana, às aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema (EPES). A unidade é um centro de formação gratuita voltado para alunos da rede pública municipal que, com foco em empreendedorismo e alta tecnologia, prepara os estudantes para o mercado global, unindo o ensino técnico ao compromisso com as metas de sustentabilidade da ONU. Este ano, a escola celebra a marca de 390 alunos matriculados. Para ingressar, todos os estudantes enfrentaram um processo seletivo de alto nível, realizado nos moldes de um vestibular.
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Prefeitura de Saquarema inicia as aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e Empreendedorismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema
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Um dos grandes destaques é que, em todos os ciclos, mais de 20% dos aprovados são alunos neurodivergentes. Esses estudantes realizam o mesmo processo seletivo e as mesmas provas que os demais candidatos, sem distinção. No cotidiano da EPES, o grupo mantém um histórico de alta performance, com participação ativa na interação e no desenvolvimento de projetos tecnológicos complexos.

Pioneirismo com os ODS

Reforçando o compromisso de Saquarema com a Agenda 2030 da ONU, a EPES torna-se a primeira unidade de educação municipal do estado do Rio de Janeiro a adotar uma cartilha específica sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em sua base curricular. A iniciativa visa formar profissionais que dominem a tecnologia, mas que também atuem como agentes de transformação social e ambiental. A meta da Prefeitura é expandir esse conteúdo para todas as escolas da rede municipal em breve.

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, celebrou o impacto do projeto. “O objetivo da EPES é empoderar nossos alunos, ensinando uma profissão e mostrando novos caminhos. Ver esse crescimento no número de alunos nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Tenho plena convicção de que daqui sairão profissionais incríveis, prontos para o mercado de tecnologia”, afirmou.

Inclusão e Resultados

Para o Subsecretário de Ciência e Tecnologia da Educação, Raphael Sanzana, a presença de alunos neurodivergentes na unidade reflete a maturidade do sistema de ensino. “Na EPES, a inclusão acontece de forma orgânica. Quase 20% dos nossos alunos são neurodivergentes e eles entraram pelo mesmo processo seletivo dificílimo que todos os outros. Eles se adaptam e são destaque nos projetos justamente porque o ambiente da escola é focado na capacidade e na integração, mostrando que a tecnologia é um caminho real para todos”, explicou.

EPES+40 TECH: Tecnologia para todas as idades

Sobre a importância de olhar para o público adulto, a Prefeita Lucimar Vidal completou: “A inclusão social só é plena quando não deixa ninguém para trás. Com o EPES+40 TECH, estamos quebrando a barreira da idade e mostrando que nunca é tarde para aprender. Queremos que o cidadão de Saquarema se sinta seguro e capaz de utilizar as ferramentas digitais para melhorar sua vida e buscar novas oportunidades, independentemente da idade”.

Ampliando o alcance social, a prefeitura, em parceria com a Casa Brasil, lançou o EPES+40 TECH. O projeto já ofereceu mais de 1.200 vagas voltadas ao nivelamento digital para pessoas com mais de 40 anos, com o objetivo de combater o analfabetismo digital. A iniciativa funciona como uma contrapartida social da EPES, garantindo que cidadãos de todas as idades tenham autonomia para navegar no universo digital e empreender.