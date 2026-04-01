Prefeitura de Saquarema inicia as aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e Empreendedorismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inicia as aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e EmpreendedorismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/04/2026 12:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema deu início, nesta semana, às aulas do novo ciclo letivo da Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema (EPES). A unidade é um centro de formação gratuita voltado para alunos da rede pública municipal que, com foco em empreendedorismo e alta tecnologia, prepara os estudantes para o mercado global, unindo o ensino técnico ao compromisso com as metas de sustentabilidade da ONU. Este ano, a escola celebra a marca de 390 alunos matriculados. Para ingressar, todos os estudantes enfrentaram um processo seletivo de alto nível, realizado nos moldes de um vestibular.