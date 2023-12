Esta política de reajuste salarial coloca Seropédica como exceção no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Esta política de reajuste salarial coloca Seropédica como exceção no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 14/12/2023 22:24

A Prefeitura de Seropédica realizou nesta quarta-feira (13), o pagamento do 13º salário aos servidores do município. A gestão antecipou à data limite para pagamento do benefício, dia prevista para o dia 20 de dezembro, o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, ratificou a realização do pagamento.

“Nossos servidores são os pilares da gestão, por isso, é essencial garantir seus direitos e estruturar todos os setores da Prefeitura para facilitarmos o trabalho dos funcionários, o que, consequentemente, melhora a qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.

Desde 2021, a Prefeitura de Seropédica tem implementado aumentos salariais progressivos, resultando em um aumento cumulativo de mais de 1/3 nos salários. Segundo a Prefeitura de Seropédica, esta política de reajuste salarial coloca Seropédica como exceção no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, sendo a única cidade a proporcionar um aumento de quase 40% nos últimos três anos para seus servidores públicos. Essa valorização é a única no país a atingir esses percentuais positivos.