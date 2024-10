Com 29.117 votos válidos, Professor Lucas e a Vice Vandrea Furquim são reeleitos. - foto/ Divulgação

Com 29.117 votos válidos, Professor Lucas e a Vice Vandrea Furquim são reeleitos.foto/ Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:29

Seropédica- Com a maioria de votos, Professor Lucas, do Partido Progressistas (PP), assegurou sua reeleição em Seropédica no pleito de 2024. Sua gestão foi focada no desenvolvimento urbano e social do município, com destaque para projetos de mobilidade, educação e saúde. Durante a campanha, ele defendeu a continuidade de suas ações com o lema "O Progresso Não Pode Parar". A coligação que o apoiou uniu partidos como MDB, PSD, e PSB.

A reeleição de Lucas reflete a aceitação de seu trabalho e o desejo da população em manter a estabilidade administrativa. O prefeito reeleito destacou que seus próximos quatro anos serão voltados para consolidar as conquistas e ampliar as melhorias para a cidade.

"Em nome do povo da nossa cidade, agradeço primeiro a Deus. Com imensa gratidão, recebo o resultado das urnas e a confiança que cada um de vocês depositou em mim para continuar nosso trabalho à frente da Prefeitura. Esta vitória não é apenas minha, mas de todo o povo de Seropédica, que acreditou em um futuro melhor para todos. Continuaremos na transformação da nossa cidade! Agradeço de coração a cada voto, ao apoio incondicional da minha esposa, Isabel Ribeiro, e de toda a população que demonstrou esperança e vontade de vencer com justiça e dignidade. O progresso não pode parar; o novo tempo vai continuar", disse em comemoração o Prefeito Lucas.



Em segundo lugar com 21,55% dos votos, está Anabal (UNIÃO); terceiro lugar com 8,17% dos votos, Juliana do Huguinho (REPUBLICANOS) e Berriel (REDE) em quarto com 3,24% dos votos.