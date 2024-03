Dos 10 vereadores, nove votaram favoráveis ao parecer. - Foto/ Divulgação (Câmara Municipal de Seropédica)

Dos 10 vereadores, nove votaram favoráveis ao parecer. Foto/ Divulgação (Câmara Municipal de Seropédica)

Publicado 01/03/2024 21:06

Segundo julgamento do plenário da Câmara Municipal de Seropédica, o parecer final opinou pela procedência da denúncia com a consequente cassação de mandato eletivo de Hugo Pereira do Canto Júnior pela prática de infração político-administrativa em razão de ilicitudes em pagamentos de funcionários exonerados, com flagrante infração de Improbidade Administrativa, podendo acarretar inelegibilidade ao vereador pelo prazo de até 8 anos.



Dos 10 vereadores, nove votaram favoráveis ao parecer. Houve um único voto de abstenção, do vereador José Celso, conhecido como Dedé Bananeiro, foi presidente da Câmara municipal de 2016 a 2020



A sessão extraordinária durou cerca de duas horas e meia. Após o encerramento da sessão, considerando a aprovação do parecer final do Processo Administrativo n. 503/2023 em cumprimento ao disposto art. 5º V do Decreto Lei nº. 201/ 1967 , foi promulgado o Decreto Legislativo nº 001/2024, que cassa o mandato do vereador Huguinho.

Com a cassação de Huguinho, o suplente José Celso, será convocado a assumir. Estiveram presentes na sessão extraordinária: Bruno de Almeida Santos, Fernando Gomes Leite, Luciana Alves Silva das Chagas, Maximiliano Oliveira de Souza, Sidnei Coutinho Perrut, Sizenando Fernandes Paixão, Wattyla Felypeck Gabriel Vicente, e Albert Luiz Correa da Silva (suplente da vereadora Rose Alves, declarada suspeita a proferir julgamento no processo), Gabriel Evans Silva da Rocha (suplente do denunciante) e José Celso da Costa (suplente do denunciado).