A Prefeitura de Seropédica bate metas no que diz respeito ao Desenvolvimento Econômico do município. Foto/ Divulgação (Secretaria de Comunicação e Eventos/ Seropédica)

Publicado 20/02/2024 13:12 | Atualizado 20/02/2024 13:14

Conforme o Governo Federal, dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Seropédica é a mais rápida para viabilizar a abertura e registrar uma empresa. Na cidade, tempo médio para a regularização total de um novo empreendimento é de 5,9 horas, sendo 1,9 horas para os processos de viabilização e 3 horas para os processos de registro.

O sucesso da Secretaria Municipal de Fazenda se dá pela desburocratização e agilização dos processos necessários para a abertura de empresas.

“Para desenvolver uma cidade de forma sustentável é necessário planejamento, além do investimento em uma boa relação com os empresários. Estamos atraindo novas empresas para Seropédica e recuperando a confiança de empresas que encerraram atividades no município durante a gestão anterior. Desenvolver Seropédica vai além da vontade política, são necessários comprometimento, seriedade, vontade, inteligência e capacidade técnica, características que faltavam na gestão anterior”, explica o Prefeito de Seropédica – Professor Lucas.