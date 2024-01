Aulas gratuitas de diversas modalidades fomentam a cultura de Seropédica. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Aulas gratuitas de diversas modalidades fomentam a cultura de Seropédica.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 25/01/2024 16:20

A Prefeitura de Seropédica oferece diversas aulas gratuitas no Centro de Referência de Cultura e Arte de Seropédica, que fica localizado às margens do quilômetro 7 da BR-465, no bairro Ecologia.

Dentre as modalidades oferecidas, está o Ballet, ensinado pela Professora Rose Cardeiro. Nesta segunda-feira (22), o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas e a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Monnica Figueiredo, acompanharam uma das aulas da modalidade realizada no Centro de Referência de Cultura e Arte.

Conforme a Secretária Monnica Figueiredo, as aulas acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras, nos períodos da manhã das 8h às 11h e tarde das 14h às 17h. As turmas são divididas por idades: Ballet - Baby Class (3 a 6 anos), infantil (7 a 12 anos), juvenil (13 a 17 anos) / Jazz – Infantil (7 a 12 anos), juvenil (13 a 17 anos).

“Educar vai além da sala de aula! Também é necessário promovermos o acesso à Cultura. A Prefeitura oferece diversas oportunidades às crianças e jovens através da Secretaria de Cultura, e todas gratuitas. Procurem o nosso Centro de Referência de Cultura e Arte e matriculem seus filhos, netos, sobrinhos”, explicou o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.