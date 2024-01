Os 13 novos e primeiros servidores efetivos da história do Seroprevi tomaram posse de seus cargos. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 05/01/2024 17:35 | Atualizado 05/01/2024 17:36

Ainda no ano de 2022, o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, sancionou a Lei Municipal N° 786/2022, que criou os cargos permanentes do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica (SEROPREVI).



A Lei foi criada em 2022, e nesta terça-feira (2), os 13 novos e primeiros servidores efetivos da história do Seroprevi tomaram posse de seus cargos. Vale destacar que nenhuma outra gestão realizou concurso para provimento de cargos no Instituto, apesar do Seroprevi possuir 14 anos de existência, sendo assim, mais uma promessa de governo do atual Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, está sendo cumprida com a efetivação deste concurso.



"Temos cumprido todos os compromissos firmados com a população de Seropédica. Prometi que realizaria este concurso para corrigir erros de gestões passadas, que deveriam ter realizado este concurso. Felizmente, agora Seropédica tem uma gestão séria, realmente focada no desenvolvimento do município", disse o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.