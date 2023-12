Atividades educativas reúne crianças na Floresta Nacional Mário Xavier. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Atividades educativas reúne crianças na Floresta Nacional Mário Xavier.Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 26/12/2023 18:11

A Prefeitura de Seropédica através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem promovendo Educação Ambiental às crianças de Seropédica por meio do projeto ‘De Férias na Floresta’, que teve sua 2ª edição realizada em dezembro na Floresta Nacional Mário Xavier, conhecida popularmente pelos moradores de Seropédica, como Horto Florestal.

O Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, afirmou: “como Professor, vejo a necessidade de educarmos nossas crianças do ponto de vista ambiental, por isso idealizamos e realizamos projetos como este, para que as futuras gerações criem uma nova consciência sobre a necessidade do cuidado com a Natureza”, disse.

A Secretária de Meio Ambiente, Flávia Constantino, explicou o que é o evento: “o projeto ‘De Férias na Floresta’ é uma colônia de férias para crianças de 8 a 12 anos, que estamos realizando pela segunda vez. O objetivo é realizar atividades em meio à Natureza, promovendo Educação Ambiental para as crianças através do entretenimento, durante o período de férias escolares. Realizamos brincadeiras, trilhas guiadas e oficinas, sempre em contato com a Natureza”, explicou.

Com 37 anos, a FLONA (Floresta Nacional Mário Xavier) fica localizada no quilômetro 5 da BR-465 (Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes) e foi criada em 8 de outubro de 1986, por meio do Decreto Nº 93.369. A área possui 495,99 hectares e espécies de animais ameaçadas de extinção, sendo administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que apoia a Prefeitura de Seropédica na realização do projeto.