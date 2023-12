A Câmara Municipal de Seropédica, agora, volta a pertencer a seus verdadeiros donos: o povo de Seropédica. - Foto/ Divulgação (Câmara Municipal de Seropédica)

Publicado 19/12/2023 15:08

De acordo com nove dos dez vereadores de Seropédica, decisões monocráticas, atitudes antidemocráticas e suspeitas de irregularidades supostamente cometidas pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Seropédica (CMS), Vereador Huguinho, motivaram a instauração de uma Comissão Processante com o objetivo de destituir o então Presidente do cargo.



Após a realização de uma eleição para compor uma nova mesa diretora, o novo Presidente da CMS eleito pela ‘Casa’, Vereador Marcos Lomeu, explica que a destituição do ex-presidente também foi motivada pelo fato dele cancelar sessões legislativas sem avisos prévios e motivos relevantes, o que para os demais vereadores se configurou como uma tentativa de impedir o prosseguimento do trabalho realizado pela Comissão Processante.



Em seu primeiro ato como chefe do Poder Legislativo de Seropédica, o Vereador, Marcos Lomeu, corrigiu o atraso na votação do orçamento municipal, convocando uma audiência pública para discutir o orçamento direcionado ao Poder Executivo para o exercício no ano de 2024. O novo comandante da CMS também destacou que a Câmara Municipal de Seropédica,agora, volta a pertencer a seus verdadeiros donos: o povo de Seropédica.