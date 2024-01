Seropédica participa da fase decisiva da 5ª Conferência Estadual da Cultural. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 25/01/2024 16:30 | Atualizado 25/01/2024 16:31

Esta semana, entre os dias 23 e 25, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec) promove a fase decisiva da 5ª Conferência Estadual da Cultural. O evento teve sua abertura no Teatro Riachuelo, localizado no coração do centro do Rio, e nos dias subsequentes, as relevantes discussões e atividades ocorrerão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Após 65 conferências municipais e intermunicipais no ano anterior, para sensibilizar representantes culturais do estado todo, os Delegados da Sociedade Civil eleitos no município de Seropédica, Jonathan Monteiro, Florence Martins, Ronaldo Damas, Pablo Ferreira, juntamente com o Delegado do Poder Público, Rodrigo Ferrerez, que representa a prefeitura, compareceram ao evento para levar demandas da Cultura para o estado do Rio.

A Secretária Municipal de Turismo e Cultura, Mônica Figueiredo, enfatiza a importância do evento - “Este encontro não apenas promove a representatividade de Seropédica, mas também desencadeará a elaboração do Plano Municipal de Cultura de Seropédica (PMCS). Todos os eixos culturais presentes em nosso município receberão apoio direto e fomento de nossa secretaria, incluindo a implementação do Fundo Municipal de Cultura. Esta ferramenta é essencial para valorizar, reconhecer e fortalecer a identidade do setor cultural em nossa cidade. Estamos comprometidos em construir um cenário cultural vibrante e inclusivo em Seropédica.” A Secretária afirma que “a cultura municipal é um elemento crucial a ser discutido em conjunto com outros municípios, levando ao Governo do Estado as particularidades que serão executadas e apoiadas por nossa secretaria.”

O objetivo da participação dos delegados é criar políticas públicas para a manutenção cultural no estado do Rio, visando a 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), cujo tema central é “Democracia e Direito à Cultura”.